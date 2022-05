Baby Gang e Neima Ezza, la Procura chiede il processo

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i rapper Baby Gang, nome d'arte del ventenne Zaccaria Mouhib, NeimaEzza, ossia Amine Ez Zaaraoui, anche lui 20 anni, Samy Dhahri, 19 anni conosciuto come Samy Free, e per un 31enne albanese, tutti imputati in un procedimento per una serie di rapine nel capoluogo lombardo.

Baby Gang e Neima Ezza, contestati quattro episodi nel milanese

L'inchiesta è stata condotta dai carabinieri di Pioltello che contestano, a vario titolo, quattro episodi: tre casi avvenuti in una zona centrale della movida milanese, tra le Colonne di San Lorenzo e piazza Vetra nel maggio 2021, e l'ultimo a Vignate, nel Milanese, lo scorso luglio. Baby Gang era stato scarcerato, dopo l'arresto a fine gennaio, dal Riesame, perche' il suo legale, l'avvocato Niccolo' Vecchioni, aveva dimostrato che gli elementi probatori a suo carico erano lacunosi.

Baby Gang e Neima Ezza, udienza preliminare il 18 ottobre

L'udienza preliminare si aprirà il prossimo 18 ottobre davanti al gup Domenico Santoro che dovrà decidere sul rinvio a giudizio o meno. Da fine febbraio sono stati revocati i domiciliari per Neima Ezza e per Samy Free, vista l'attenuazione delle esigenze cautelari.

