Cocaina ingerita dall'Africa all'Italia, la Gdf di Varese arrresta due persone

La Guardia di finanza di Varese ha arrestato due persone e ne ha fermate altre due in un'operazione contro il traffico internazionale di cocaina dall'Africa verso l'Europa.

1,5 chili di cocaina ingeriti

I militari dello scalo varesino di Malpensa hanno arrestato un cittadino nigeriano in arrivo con un volo dall'Etiopia che aveva ingerito 1,5 chili di cocaina suddivisa in 92 ovuli. Le indagini hanno permesso poi di arrestare una donna, cittadina nigeriana residente a Torino, sorpresa con 530 grammi di cocaina.

Rituali propiziatori a pagamento per favorire il buon esito del viaggio

I militari hanno individuato gli organizzatori del traffico, una coppia di cittadini nigeriani residenti a Torino, che, come emerso dalle indagini, per favorire il buon esito del viaggio del corriere, si avvalevano di rituali propiziatori praticati a pagamento da santoni nei luoghi di origine della spedizione. I due sono stati fermati a Imperia mentre stavano per fuggire dall'Italia.

