Da hit dance a coro di tifosi e attivisti, Gala racconta "Freed from Desire"

Non si ascoltava da tempo, almeno dagli anni Novanta, "Freed From Deesire", successone della cantautrice Gala. Lo hanno rispolverato tifosi e attivisti in occasione di manifestazioni sportive o cortei. A Milano è particolarmente risuonata, di recente, grazie allo scudetto del Milan: il ritornello è diventato "Pioli is on fire". Un ringraziamento e una constatazione di energia al tecnico che ha portato i rossoneri a conquistare lo scudetto dopo 11 anni.

Non solo Milan, "Freed From Desire" inno di squadre di rugby e attivisti

Ma Gala Rizzatto, nata a Milano nel 1975, non vuole che questa canzone venga associata solo al Milan e a Pioli. "In realtà - racconta a Affari Italiani Milano - non voglio legarmi a nessuna squadra. L'hanno utilizzata anche la squadra di rugby femminile: mi hanno appena invitato a Palermo per i play-off". In Francia, il brano dance esce dagli stadi ed entra nei cortei LGTBQ+: "Le marce delle donne cantano "Woman on fire".

Viene utilizzata nelle proteste degli studenti ed è capace, in Australia, di unire anche fazioni opposte. "Mi hanno intervistato in un podcast e mi hanno detto che e due squadre di rugby più seguite della nazione, i Bulldogs e gli Shark, cantano la stessa canzone, la mia, quando vincono". Le due squadre si odiano ma, quando intonano "Freed From Deesire", sono unite dalla musica.

Come nasce "Freed From Desire", "brano di energia e rivendicazione"

Da un brano nato quando Gala aveva 16 anni ed era a New York: "Lì avevo notato una disparità tra i poveri e i ricchi in una maniera molto accentuata. Mi ha colpito molto. Così ho scritto questa canzone anti-sistema contro questa società che vuole sempre di più (People just want more and more). Freed from Desire è una preghiera buddhista: "And love what he is looking for".

Gala afferma di riconoscersi nella canzone: è la sua essenza. "Resilienza, lotta, energia e rivendicazione fanno parte della mia personalità. Per questo quando la usano sportivi e attivisti sono contenta che recepiscano questa energia". Autrice non solo di "Freed From Desire", o di un altro successo dei 90s come "Come into my Life", non si è fermata ai classici degli anni Novanta. "Continuo a suonare e a fare musica anche se non si sente nelle radio". E anche "Freed From Desire" è uscita dall'Fm e risuona nelle piazze e negli stadi.

