Elezioni, Fontana: spero mio nome aggreghi e non sia divisivo

Alla ricandidatura "ci sto pensando, ma come ho sempre detto credo che il valore aggiunto sia la coalizione, unita' del centrodestra". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Rainews24. "Parlero' con i rappresentanti della coalizione, ci incontreremo, dopo di che decideremo assieme. Voglio evitare che il mio nome possa essere divisivo, spero possa essere qualcosa che aggrega. Nel qual caso sarei ben contento", ha aggiunto il governatore.

Giustizia, Fontana: silenzio su referendum vergognoso, voto sì

"Votero' cinque si'. Credo che sia una vergogna il silenzio sotto cui sono stati messi i cinque quesiti". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato su Rainews24, parlando dei referendum sulla giustizia. "La giustizia va riformata, lo dice l'Europa oltre che i numeri che vediamo quotidianamente, e il referendum credo sia lo strumento piu' democratico per arrivare a una esplicitazione del pensiero comune. Ma per farlo, obbligo di una vera democrazia e' informare tutti i cittadini, mettendoli nelle condizioni di andare a votare in modo cosciente e consapevole", ha concluso il governatore.

