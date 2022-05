Milano, Cascina Merlata si trasforma in Beer District

Ventisei anni di storia rendono il Birrificio Lambrate di Milano una vera e propria leggenda italiana, un brand punto di riferimento per gli appassionati di birra artigianale dentro e fuori i confini nazionali. Dal 20 al 22 maggio Cascina Merlata, splendida location milanese in zona “Expo”, ospiterà il “Birrificio Lambrate Celebration”, tre giorni dedicati al Birrificio Lambrate con diciotto spine in contemporanea, ognuna con uno stile diverso.

Milano, Beer District: dai clissici alle ultime creazioni

Il pubblico avrà davanti un vero e proprio "paradiso birraio": dai grandi classici come la “American Magut” (West Coast Pilsner) , “Sant’Ambroeus” (Strong Golden Ale), “Porpora” (Doppelbock) fino alle ultime creazioni del mastro birraio Fabio Brocca come la “Wrong Side of The Road” realizzata col birrificio irlandese “The White Hag” Intorno alla “tap room” ci saranno vari punti street food con cucina di carne, pesce, regionale siciliana e la pizza “napoletana” a cura di Mare Culturale Food Hub. Interessante anche la programmazione artistica, con tanti musicisti in cartellone pronti a ravvivare la rassegna.



