Milano, ragazzo in fin di vita a Milano dopo accoltellamento in Porta Venezia

Violenza: un accoltellato in Porta Venezia

Un cittadino somalo di 34 anni e' stato arrestato dai Carabinieri di Milano per il tentato omicidio di un connazionale dopo averlo colpito con un coccio di bottiglia rotto al collo. E' successo la scorsa notte intorno alle 3.40 via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia. Secondo la ricostruzione dei militari della compagnia Duomo l'arrestato, al culmine di una lite in strada per futili motivi, avrebbe ferito un rivale di 20 anni.

Arrestato l'aggressore: è un cittadino somalo di 34 anni

L'aggressore con i vestiti ancora sporchi di sangue e' stato immediatamente bloccato da un equipaggio che passava nella vicina via Lecco. La vittima, immediatamente soccorsa da alcuni passanti, e' stata rianimata sul posto da personale del 118 e trasportata in codice rosso presso l'ospedale Niguarda. E' stata sottoposta a intervento chirurgico per shock emorragico ed e' in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e' arrivato anche personale del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano.

