Prendeva soldi delle multe per la cocaina, rinvio a giudizio per vigile

Avrebbe chiesto soldi per multe agli automobilisti, dai 100 ai 200 euro, e avrebbe riscosso diverse mensilità di affittto di un cittadino senza darle al proprietario per soddisfare il suo vizio: la cocaina.

Accusato di peculato, falso ideologico in atti d'ufficio e appropriazione indebita

E' stato rinviato a giudizio un ex agente di Polizia Locale in servizio a Urago d'Oglio, in provincia di Brescia. 60 anni, M.M. le sue iniziali, è accusato di peculato, falso ideologico in atti d'ufficio e appropriazione indebita. Il processo prenderà il via il prossimo luglio.

Il 60enen avrebbe usato l'auto di servizio per l'acquisto di droga

Le indagini, coordinate dalla Procura di Brescia, si erano concluse nel novembre di due anni fa con la notifica, da parte dei carabinieri di Rudiano, della misura cautelare di sospensione immediata dai pubblici uffici. Nei mesi successivi sono proseguiti gli accertamenti fino alla chiusura dell'inchiesta, che ha portato infine al rinvio a giudizio. Per gli inquirenti il 60enne avrebbe anche utilizzato l'auto di servizio per andare ad acquistare la droga.

