Morte giornalista Nettis, lo strano post: "Per la bocca che le avete tappato"

Morte giornalista Patrizia Nettis, analizzati i dispositivi elettronici. Su Facebook una donna insinua: "Le hanno tappato la bocca"

A distanza di quasi tre mesi l’ingegnere Sergio Civino, consulente tecnico della Procura di Brindisi, passerà al setaccio anche il Pc di Patrizia Nettis, la giornalista trovata impiccata nella propria abitazione il 29 giugno scorso, oltre all’analisi di un iPhone 14, un Apple Watch e il telefono cellulare dell’unico indagato per la morte della donna.

Un pc inizialmente dato per scomparso nonostante i carabinieri avessero perquisito la casa di Fasano dove la professionista originaria di Gioia del Colle (Bari) si era trasferita e nonostante avessero avuto accesso all’ufficio di Patrizia Nettis, al primo piano del municipio di Fasano, dove lavorava come addetto stampa.

Quel pc, un Mac di cui il comune aveva dotato la giornalista e di cui ha denunciato la scomparsa, è sempre stato lì e a nessuno è venuto in mente di spiare sotto alle carte del cassetto dove Patrizia Nettis era solita riporlo al termine della sua giornata di lavoro o qualcuno se n’è impossessato prima di riportarlo nel suo ufficio? “Per la sua intelligenza che avete calpestato, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, spero presto che la verità venga fuori. E tu, uomo di m**** spero quanto prima paghi” riporta un post su Facebook pubblicato da una donna e condiviso sul proprio profilo dal padre di Patrizia Nettis, Vito.

A chi si riferiscono queste parole? Chi ha voluto tappare la bocca della giornalista che scriveva per “La Gazzetta del Mezzogiorno”, appassionata di sport e innamorata del figlio Vincenzo di 9 anni? Perché avrebbero dovuto tapparla, cosa si nasconde dietro la vicenda della morte di Patrizia Nettis? E chi è l’uomo di cui si parla nel post? L’attuale e unico indagato per il reato di istigazione al suicidio e stalking, l’imprenditore fasanese, o qualcun altro?

È ancora giallo sulla vicenda relativa alla morte di Patrizia Nettis su cui gli investigatori e gli inquirenti titolari del fascicolo, Giuseppe De Nozza e Giovanni Marino, tengono il più stretto riserbo. Certo è che si dovrà attendere l’esito della perizia tecnica sui dispositivi elettronici di Patrizia Nettis, sul cellullare dell’unico indagato e sul pc della giornalista che ha poi dato al proprio ex marito, per ricostruire le ultime ore di vita della giornalista. Ex marito che insieme ai genitori della professionista sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Castellaneta.

Tuttavia, ancora alcuna risposta alla seconda istanza presentata dal legale circa la richiesta di riesumazione del cadavere di Patrizia Nettis per effettuare l’autopsia, mai svolta fino a oggi.