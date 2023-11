Morte giornalista Nettis, spunta la chat tra 2 uomini: “Ha finito di campare"

Morte giornalista Patrizia Nettis, spunta la chat tra l'imprenditore e il politico: "Ha finito di campare"

Una chat tra due uomini sullo sfondo della morte, ancora avvolta in un mistero, della giornalista Patrizia Nettis, trovata senza vita il 29 giugno nella sua abitazione di Fasano, in provincia di Brindisi. "Io non sono un tipo vendicativo, anzi. Ma stavolta avrà una punizione esemplare" è uno dei messaggi intercorsi tra un imprenditore e un politico che - riporta La Stampa - in tempi diversi hanno avuto una relazione sentimentale con la giornalista. "Dopo sette mesi e alla luce delle ultime notizie rese note dai mass media, questo scritto, redatto due mesi prima della sua morte, assume un particolare significato" ha dichiarato – riporta invece Repubblica – sui social Vito Nettis, padre di Patrizia.

Il padre ha concluso il suo commento con la frase: "cursed the days she met them" (maledetti i giorni in cui li ha incontrati), un riferimento con ogni probabilità agli uomini coinvolti nella morte della figlia.