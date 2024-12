Stellantis e Zeta Energy: batterie al litio-zolfo per l’evoluzione dei veicoli elettrici

Stellantis N.V. e Zeta Energy Corp. hanno annunciato una partnership strategica per sviluppare batterie al litio-zolfo di nuova generazione, destinate a rivoluzionare le applicazioni per veicoli elettrici (EV).

Questo accordo si inserisce nell’ambizioso piano strategico Dare Forward 2030, che prevede oltre 75 modelli di veicoli elettrici e la neutralità carbonica entro il 2038.

La tecnologia al litio-zolfo, al centro di questo progetto, promette di combinare prestazioni superiori con costi ridotti, aprendo nuove prospettive per il mercato dei veicoli elettrici.

Batteria al Litio-Zolfo: Più Leggera, Più Efficiente

La collaborazione mira a sviluppare celle con una densità energetica gravimetrica rivoluzionaria, mantenendo una densità energetica volumetrica comparabile alle attuali batterie agli ioni di litio. Per i consumatori, questo si tradurrà in batterie più leggere e veicoli con maggiore autonomia, migliore maneggevolezza e prestazioni ottimizzate.

Un aspetto innovativo della tecnologia è la possibilità di migliorare la velocità di ricarica rapida fino al 50%, rendendo i veicoli elettrici ancora più pratici e convenienti. Inoltre, queste batterie potrebbero costare meno della metà rispetto agli attuali standard, grazie alla riduzione delle spese di produzione e all’eliminazione di materiali critici come cobalto, nichel e grafite.

Sostenibilità e Catena di Fornitura Corta

Le batterie al litio-zolfo sviluppate da Zeta Energy utilizzano materiali di scarto, metano e zolfo non raffinato, un sottoprodotto ampiamente disponibile. Questo approccio non solo riduce i costi, ma minimizza anche il rischio lungo la catena di approvvigionamento, garantendo una maggiore resilienza del sistema produttivo.

La produzione avverrà con emissioni di CO₂ significativamente inferiori rispetto ad altre tecnologie esistenti. Inoltre, le batterie sono progettate per essere integrate nelle gigafactory esistenti, sia in Europa che in Nord America, riducendo ulteriormente la complessità logistica e promuovendo una filiera più sostenibile.

Una Visione Condivisa

Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, ha commentato: “La collaborazione con Zeta Energy è un passo fondamentale nella nostra strategia di elettrificazione. Le batterie al litio-zolfo possono supportare il nostro obiettivo di neutralità carbonica, offrendo ai clienti veicoli con autonomia, prestazioni e prezzi competitivi.”

Anche Tom Pilette, CEO di Zeta Energy, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia: “L’integrazione della nostra tecnologia con l’esperienza di Stellantis può migliorare significativamente l’accessibilità e le prestazioni dei veicoli elettrici, garantendo una catena di approvvigionamento più resiliente.”

Applicazioni Pratiche e Tempi

Il progetto prevede lo sviluppo di celle in pre-produzione, con una pianificazione già avviata per la futura produzione su larga scala. Le batterie al litio-zolfo saranno pronte per alimentare i veicoli Stellantis entro il 2030, portando sul mercato soluzioni sostenibili e altamente performanti.

Innovazione per una Mobilità Carbon Neutral

Lo sviluppo delle batterie al litio-zolfo è una componente chiave del piano Dare Forward 2030, che punta a rivoluzionare il panorama della mobilità elettrica. L’approccio Stellantis si basa su una strategia a doppia chimica, esplorando tecnologie diversificate per offrire soluzioni su misura alle esigenze dei clienti.

Questa innovazione tecnologica, unita a una produzione sostenibile e a costi ridotti, rappresenta una svolta significativa nella transizione verso una mobilità più pulita, rendendo i veicoli elettrici accessibili a un pubblico sempre più ampio.

Con queste premesse, Stellantis e Zeta Energy stanno gettando le basi per un futuro in cui i veicoli elettrici non solo soddisferanno le aspettative di autonomia e prestazioni, ma saranno anche un pilastro fondamentale nella lotta al cambiamento climatico.