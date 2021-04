Abarth conquista il “The Best Brands” del magazine Auto Bild

L’Abarth 595 si aggiudica, per la quarta volta di fila, i lettori di Auto Bild. Anche quest’anno, per la terza volta, lo Scorpione è primo nella classifica assoluta per il "Miglior Design" e per la quarta, vince anche nella categoria "Smallest cars"

Il design dello Scorpione affascina gli esperti ed esigenti lettori della rivista tedesca AUTO BILD, come dimostra l’ennesimo trionfo al concorso “The Best Brands”. I lettori della rivista automobilistica hanno riconosciuto ad Abarth, per la terza volta nelle ultime edizioni, il primo posto assoluto per il “Miglior Design” e, per il quarto anno consecutivo, hanno decretato il design dell’iconica Abarth 595 il migliore anche nella categoria "Smallest Car".

La doppia vittoria conferma la passione dei lettori tedeschi per il grande fascino di Abarth e il successo che il brand dello Scorpione continua ad avere in Germania che lo scorso anno ha incrementato la propria quota di mercato del 45% rispetto all’anno precedente.

Design che si declina in forte personalità, cura dei dettagli e attenzione per i materiali; in una parola in stile unico e inconfondibilmente Abarth. È proprio lo stile che unito alla performance crea una vera Abarth, sono questi i due valori che da sempre contraddistinguono il marchio e che i clienti ritrovano nella Nuova Gamma 2021 appena lanciata e che si declina nelle versioni 595, Turismo, Competizione ed Esseesse. Versioni diverse per spiccata presenza e personalità, ciascuna pensata per un target specifico, e disponibili nelle versioni berlina e cabrio con livelli di potenza da 145 a 180 CV, tutti Euro 6D Final, che possono soddisfare qualsiasi esigenza dei nostri clienti.

La versione 595 è l'ingresso al mondo Abarth e offre di serie tutte le dotazioni necessarie a garantire il divertimento e il piacere di guida tipico delle vetture dello Scorpione. E se la 595 Turismo è legata ai valori di stile e comfort tipici delle granturismo italiane - quindi dedicata a coloro che amano distinguersi per il proprio stile, che amano la città ma vogliono viverla con grinta – invece la 595 Competizione si rivolge agli amanti delle prestazioni e della sportività senza compromessi, a coloro che desiderano divertirsi in strada come in pista e che non rinunciano mai a trasformare un viaggio in un’esperienza straordinaria. Completa la gamma la 595 Esseesse, la versione top di gamma, che si conferma un concentrato di emozioni per il pilota.

Il concorso "The Best Brands", organizzato da AUTO BILD, è alla sua decima edizione. Ai lettori della rivista cartacea e delle edizioni online è stato richiesto di motivare le proprie decisioni di acquisto in vari settori, tra cui automobili, accessori, ricambi e servizi. Nella categoria automobilistica, sono stati selezionati 37 importanti marchi, suddivisi in 14 classi di veicoli che includevano dalle auto più piccole ai SUV. In totale, hanno espresso un giudizio più di 60.000 lettori.