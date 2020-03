ACI : abbonamenti gratuiti al magazine “l’automobile”

Anche l’Automobile Club d’Italia partecipa a "Solidarietà digitale", l’iniziativa, avviata dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con la quale il mondo digitale va in aiuto e sostegno degli italiani, chiamati a stare in casa per contenere la pandemia di Coronavirus.

“L’Automobile” - il magazine mensile edito dall’ACI - mette a disposizione abbonamenti gratuiti alla sua edizione digitale. Per ottenere l’abbonamento, è sufficiente inviare una e-mail a solidarietadigitale@lautomobile.it, indicando nell’oggetto “Solidarietà l’Automobile”. I lettori riceveranno una mail con il codice e le istruzioni per attivare il proprio abbonamento gratuito.

“Un segno di attenzione e partecipazione da automobilisti ad automobilisti”, ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia. “In questi giorni nei quali noi e le nostre auto restiamo fermi, la nostra passione può continuare a muoversi e ‘muoverci’, grazie a queste pagine che ci permettono di conoscere e vivere storie e protagonisti della mobilità, del design, del costume e dell’automobilismo sportivo di ieri, di oggi e di domani”.