Ad Autopromotec 2022, Renault Italia vince con il trofeo dell’Eccellenza GIPA

Questo riconoscimento premia Renault Italia che dal 2019, insieme a tutta la sua Rete, ha agito per trasformare radicalmente l’esperienza cliente, con l’obiettivo di renderla sempre più semplice ma efficace al tempo stesso, impegnandosi su 3 assi principali: le persone, i processi e gli strumenti digitali.

Gli anni di lockdown hanno accelerato ulteriormente questo processo di digitalizzazione già avviato, attraverso l’integrazione di avanzate tecnologie nell’intero processo di vendita e di assistenza. Inoltre, questa trasformazione digitale è uno dei pilastri della strategia Renaulution nel post-vendita, che si pone come obiettivo principale di aumentare la qualità del servizio offerto al cliente.

I clienti Renault, infatti, possono beneficiare oggi di tanti servizi che consentono loro di risparmiare tempo, da dedicare ad altre attività a maggior valore aggiunto:

• BOOKING ON LINE: prenotazione di un appuntamento attraverso i più moderni canali digitali, ovvero tramite l’agenda on line del concessionario, su cui il cliente sceglie l’intervento da realizzare, la data e l’orario dell’appuntamento;

• DOOR TO DOOR: servizio di valet per la manutenzione che consente al cliente di non muoversi da casa/ufficio per recarsi in officina perché la sua auto viene prelevata direttamente dal valet e portata in officina.

• MOBILITÀ GRATUITA: vettura sostitutiva sempre gratuita se il cliente lascia la sua auto in officina per la manutenzione programmata. Mediante il servizio courtesy car, per interventi di manutenzione ordinaria, Il cliente ha a disposizione una vettura di cortesia come soluzione di mobilità per il tempo necessario agli interventi di manutenzione sul veicolo. Totalmente digitale, grazie all’app MOBILIZE SHARE, che consente di gestire su mobile la prenotazione e l’utilizzo del veicolo.

• CARE SERVICE: servizio per evitare la fila in accettazione; il cliente arriva in officina e deposita la chiave del proprio veicolo nel KEY LOCKER in modo veloce e sicuro. Stesso iter assicurato in fase di ripresa del veicolo.

• SMART ACCETTAZIONE: accettazione tramite tablet da parte dell’accettatore, evitando così la presenza fisica del cliente in attesa, che riceve il modulo di presa in carico della vettura tramite mail.

• SMART VIDEO LAVORI: ricezione di un video che mostra al cliente l’avanzamento lavori sulla sua vettura, in un’ottica di totale trasparenza e, per l’accettazione di lavori extra sul veicolo, senza bisogno di recarsi di nuovo in officina.

• PAGAMENTO ONLINE: ricezione della fattura via e-mail e possibilità di pagamento elettronico da remoto.

Sono molto felice di ritirare oggi questo Trofeo dell’Eccellenza che ricompensa il grande lavoro svolto da noi ma soprattutto dalla nostra Rete, negli ultimi anni, in tema di Customer Journey. Il nostro comune obiettivo prioritario è la massima soddisfazione del cliente in tutta la sua esperienza con la Marca e il processo che abbiamo messo in piedi nel post-vendita rappresenta una svolta radicale. Questo premio dimostra che riusciamo, così, a soddisfare pienamente le esigenze di clienti- sempre più digitali- che desiderano realizzare gran parte del loro percorso online, regalando loro la risorsa oggi più preziosa: il tempo. ha dichiarato Elisabeth Leriche, Quality & Services Director Renault Italia.