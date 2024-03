Adrian Hallmark nuovo CEO di Aston Martin

Il mondo dell'automobilismo di lusso sta per assistere a un significativo cambio di guardia.

Aston Martin, il rinomato produttore britannico di auto di lusso, ha annunciato oggi la nomina di Adrian Hallmark come suo prossimo Direttore Esecutivo e Amministratore Delegato. Con una transizione programmata per il 1° ottobre 2024, Hallmark arriva al vertice di Aston Martin dopo una brillante carriera presso Bentley Motors, dove ha ricoperto la posizione di Presidente e Amministratore Delegato dal 2018.

Con oltre un quarto di secolo di esperienza nel settore automobilistico ultra-lusso, Hallmark ha dimostrato un successo notevole in vari mercati chiave, inclusi gli Stati Uniti, l'Europa e l'Asia, lavorando con marchi del calibro di Bentley, Porsche e Volkswagen. La sua leadership è stata cruciale nel definire e attuare strategie vincenti, portando le aziende verso nuovi vertici di successo e innovazione.

La transizione alla nuova leadership vedrà Amedeo Felisa, attuale Amministratore Delegato di Aston Martin, rimanere in carica fino all'assunzione di Hallmark. Questo passaggio graduale garantirà la continuità nella gestione e nella supervisione del lancio di nuovi ed entusiasmanti prodotti Aston Martin, tra cui la loro terza auto sportiva di nuova generazione, che si aggiungerà ai recenti successi dei modelli DB12 e Vantage.

Lawrence Stroll, Presidente Esecutivo di Aston Martin, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova nomina, sottolineando il contributo significativo di Felisa alla crescita e allo sviluppo dell'azienda e la visione di Aston Martin di diventare il marchio britannico di prestazioni e lusso ultra più desiderato al mondo.

Da parte sua, Felisa ha espresso orgoglio per i progressi compiuti sotto la sua guida, riconoscendo il momento giusto per un passaggio di testimone che assicurerà ad Aston Martin una direzione futura ancora più brillante.

Hallmark, entusiasta della sua prossima avventura, ha dichiarato di essere onorato dell'opportunità di guidare Aston Martin nel suo prossimo capitolo. La sua esperienza nel segmento ultra-lusso, unita alla passione per il marchio e per i prodotti Aston Martin, lo posiziona in modo unico per continuare il momentum dell'azienda e sbloccare ulteriormente il suo potenziale iconico.

Con l'arrivo di Adrian Hallmark alla guida, Aston Martin si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storica eredità, promettendo innovazione, eccellenza e lusso senza precedenti nel mondo automobilistico.