Al via la quattordicesima edizione di Milano AutoClassica 2024, icone e novità dell’eccellenza motoristica

Milano AutoClassica torna per la sua quattordicesima edizione alla Fiera Milano Rho, portando con sé un ricco parterre di auto storiche, supercar, e modelli iconici, pronti a stupire un pubblico appassionato.

La manifestazione, che da anni celebra l’eccellenza del mondo automobilistico e la tradizione dei grandi marchi, apre quest'anno con una cerimonia d’inaugurazione densa di emozione. Al centro dell’attenzione, le “Regine” della manifestazione, tre modelli Ferrari che rappresentano l’apice dell’innovazione e della performance nel settore: la Ferrari F40 LM del 1987, la Ferrari 499 P del 2023 e la storica Ferrari 512 BB LM, protagonista della 24 Ore di Le Mans.

Un Omaggio alle icone del passato: La Ferrari F40 LM e la 512 BB LM

L’edizione 2024 di Milano AutoClassica omaggia l’iconica Ferrari F40 LM, una vettura sportiva di culto progettata per gare di alto livello. Con i suoi 478 CV e una velocità massima di 324 km/h, la F40 LM incarna la perfezione tecnica e la passione per la velocità. Affiancata dalla 499 P, potente vettura endurance che integra un motore V6 da 680 CV combinato con un sistema ERS, la F40 trova una perfetta compagnia. A completare il trio di regine c’è la Ferrari 512 BB LM, che vinse nel 1981 alla 24 Ore di Le Mans nella categoria IMSA GTX. Con le sue linee aerodinamiche e una potenza di 500 CV, la 512 BB LM è una delle vetture da corsa più amate e rare, simbolo dell’eccellenza sportiva di Maranello.

Heritage e celebrazioni: I 70 Anni della Mercedes-Benz 300 SL e della Giulietta

Quest’anno Milano AutoClassica dedica un’area speciale alla Mercedes-Benz 300 SL “Ali di Gabbiano”, una delle più affascinanti gran turismo della storia. Questo modello, conosciuto per le sue iconiche portiere ad ali di gabbiano, continua a suscitare l’ammirazione di generazioni di appassionati. Non meno celebrata è l’Alfa Romeo Giulietta, il modello che rappresentò l’entrata di Alfa Romeo nel cuore del pubblico italiano. Denominata “la fidanzata d’Italia,” la Giulietta compie 70 anni e viene omaggiata con un’esposizione speciale che ne ripercorre la storia.

Ferrari Testarossa: un’icona senza tempo

Per celebrare i 40 anni della Ferrari Testarossa, Milano AutoClassica ospita una speciale esposizione con il modello numero 3 presentato per la prima volta al Salone di Parigi nel 1984. La Testarossa, con il suo motore V12 e un design inconfondibile, è una delle auto sportive più iconiche degli anni ’80. La celebrazione culmina in un raduno esclusivo sabato 16 novembre, dedicato agli appassionati di questa leggendaria gran turismo.

Partner e incontri storici: ACI Storico e ASI Automotoclub

I visitatori possono immergersi nella storia dell’automobilismo d’epoca nell’Area incontri di ACI Storico e nell’agorà di ASI Automotoclub Storico Italiano. Oltre a esposizioni di modelli unici, l’area ospita talk show, premi e incontri con esperti del settore, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento per tutti gli appassionati.

Novità di quest’Anno: Milano AutoClassica next generation

Un’ulteriore novità dell’edizione 2024 è l’area “MAC NEXT GEN,” dedicata alle nuove tendenze e alle vetture elaborate. Quest’area, collocata nel Padiglione 16, accoglie giovani appassionati con auto modificate, supercar personalizzate, vetture da pista e un ricco calendario di eventi, tra cui i talk di Pistone Podcast e il contest delle “18 auto da sogno.”

Vintage Boat Show: l’eccellenza della nautica italiana

Milano AutoClassica ospita per il terzo anno consecutivo il Vintage Boat Show, una rassegna di imbarcazioni d’epoca italiane e internazionali. Tra gli scafi in esposizione spiccano l’Aquarama “Victoria” e l’Aquarama Lamborghini, un pezzo unico costruito per Ferruccio Lamborghini. La presenza del detailing dal vivo curato da Esteticraft Italia arricchisce l’esperienza per gli appassionati di nautica, mostrando l’arte del restauro e della cura delle imbarcazioni d’epoca.

Stand e Club: un punto di incontro per tutti gli appassionati

Oltre agli stand di marchi celebri come Aston Martin, Bentley e McLaren, l’evento accoglie vari club di appassionati. Il Padiglione 20 è dedicato alle esposizioni di club e scuderie che propongono informazioni e consigli per restauri e acquisti, oltre a ricambi, accessori e modellini di auto. Tra gli espositori ci sono il BMW Club Italia, il Ferrari Club Italia, il Lamborghini Club Italia e molti altri, con modelli iconici come la Porsche 997 GT3 e la Jaguar E-Type Competizione.

Mercato delle auto itoriche: Icone e youngtimer in vendita

L’ampia area dedicata alla vendita di auto storiche, youngtimer e instant classic è una delle attrazioni principali dell’evento. I visitatori possono trovare modelli iconici, auto da collezione e pezzi rari, messi in vendita da operatori specializzati e privati.

Un evento per tutti: atmosfera e cultura automobilistica

Milano AutoClassica è una manifestazione unica che abbraccia ogni aspetto della cultura automobilistica e si conferma un evento imperdibile per chiunque ami le auto, la tradizione e l’innovazione motoristica.

I RADUNI DI AUTO CLASSICHE E YOUNGTIMER

Vivace e articolato il fine settimane di raduni della manifestazione con la partecipazione di numerosi Club: attese oltre 1000 vetture che tra sabato e domenicaanimeranno l’aerea esterna di MilanoAutoClassica.

Sabato 16 novembre per celebrare i 40 anni della Ferrari Testarossa, un raduno con modelli rappresentativi dell’iconica fuoriclasse, che raggiungeranno la Fiera di Milano Rho, posteggiando fuori dal Padiglione 12 per la gioia del pubblico.

Per celebrare l’importante traguardo dei 70 anni della Giulietta, spazio anche al raduno di sabato 16 novembre organizzato dal mensile l’Automobileclassica, in collaborazione con Youngclassic presso gli spazi esterni dei padiglioni della manifestazione con 70 modelli testimoni di tutte le epoche della “fidanzata d’Italia”.

Presente a Milano AutoClassica, per il quarto anno consecutivo, l’Hetica Klassik Fund, primo fondo di investimenti dedicato alle auto d’epoca e da collezione.

Gli appuntamenti di domani nell’Area incontri di ACI Storico, nel Padiglione 12:

ORE 15.30 Saluto del Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani nell’area incontri dell’Arena di ACI Storico e incontro ACI Storico-AC Milano

presenta: David Giudici – Direttore testate ACI Editore

partecipano: Angelo Sticchi Damiani – Presidente Automobile Club d’Italia

Vincenzo Leanza – Segretario Generale ACI - Direttore ACI Storico

Geronimo La Russa – Presidente ACI Milano

Vincenzo Gibiino – Presidente Ferrari Club Italia

Luigi Zironi – Presidente Associazione Città dei Motori - ANCI

Marco Di Pietro - Giornalista

ORE 16.00 MAMAC – Master in Management delle Automobili da Collezione

presenta: Marco Di Pietro - Giornalista

partecipano: Corrado Lopresto –Academy Lopresto

Massimiliano Serati – LIUC Business School

ORE 16.30 Sara Vintage – La soluzione di ACI e Sara dedicata ai collezionisti di auto e moto storiche

presenta: Marco Di Pietro - giornalista

partecipa: Simona Francescato - Direzione Tecnica Auto Sara Assicurazioni

Gli appuntamenti di domani nell’agorà di ASI Automotoclub Storico Italiano, nel Pad. 16

ORE 15.00 Nuovo docufilm di ASI Musei: Un mosaico di passione per il primo censimento nazionale sulle collezioni italiane dedicate alla mobilità.

partecipano: Danilo Castellarin, Presidente Commissione ASI Storia e Musei

Filippo De Bellis, Consigliere Municipio 5 Milano

ORE 16.00 Correvamo con i formulini: Formula 875 Monza, I personaggi e le loro storie

partecipano: Massimo Campi, Adriano Salvati, Claudio Mereu, Massimo Pollini

ORE 17.00 ASI Circuito tricolore 2025: il motorismo storico attraversa l’Italia con la quinta stagione di un format innovativo e vincente

partecipano: Felice Graziani, Responsabile Marketing ASI

Onorevole Giovanni Tombolato, Consigliere Ministero Infrastrutture e Trasporti

ORE 17.30 Spazio Club

