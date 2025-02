Alain Favey è il nuovo CEO di Peugeot: raccoglie l'eredità di Linda Jackson

Da oggi 3 febbraio 2025, Alain Favey assumerà ufficialmente il ruolo di Chief Executive Officer di Peugeot,

riportando direttamente a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata.

Favey prende il posto di Linda Jackson, che dopo 20 anni di carriera nel gruppo lascia il timone del marchio del Leone, passando il testimone in un momento cruciale per l’evoluzione di Peugeot, sempre più orientata verso elettrificazione e innovazione tecnologica.

Chi è Alain Favey? Una carriera tra PSA, Volkswagen e Europcar

Nato professionalmente all’interno del Gruppo PSA, Alain Favey vanta 35 anni di esperienza nel settore automotive, con un curriculum che spazia tra posizioni di primo piano in aziende di rilevanza mondiale.

Dopo 20 anni in PSA, dove ha guidato Citroën in diversi mercati chiave tra cui Danimarca, Belgio, Regno Unito, Italia e Francia, Favey ha proseguito la sua carriera in Volkswagen AG, ricoprendo ruoli strategici in Porsche Holding, Skoda e Bentley.

Nel 2023, è diventato CEO di Europcar Mobility Group, esperienza che gli ha permesso di approfondire la trasformazione della mobilità e l’evoluzione delle esigenze dei clienti in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.

Ora, con il ritorno nel mondo Stellantis, raccoglie una nuova sfida, alla guida di un marchio storico ma proiettato verso un futuro sempre più elettrificato e tecnologicamente avanzato.

Le prime parole di Alain Favey: un nuovo capitolo per Peugeot

Alla vigilia della sua nomina ufficiale, Alain Favey ha espresso il proprio entusiasmo per questo nuovo incarico:

"È con grande orgoglio ed entusiasmo che assumo la guida del marchio Peugeot. Affrontare nuove sfide è sempre stata la mia forza trainante durante i miei 35 anni di carriera nell'industria automobilistica. Entrare a far parte di Stellantis è in un certo senso un ritorno alle mie radici, con opportunità particolarmente entusiasmanti davanti a me. Siamo a un punto di svolta tecnologico e sociale nel nostro rapporto con l'automobile e il marchio Peugeot, attraverso la sua creatività e innovazione, è per me uno dei principali attori di questa evoluzione".

Linda Jackson: una leadership determinante per Peugeot

L’uscita di scena di Linda Jackson, dopo due decenni di carriera in Stellantis, segna la fine di un’era per Peugeot. La manager britannica è stata una delle figure chiave della trasformazione del marchio, portando avanti una strategia di rinnovamento della gamma e accelerando il processo di elettrificazione.

Anche Jean-Philippe Imparato ha voluto rendere omaggio al lavoro svolto dalla Jackson, riconoscendone il contributo essenziale nel successo del marchio:

"Linda è una delle figure emblematiche all'interno di Stellantis. La sua determinazione, la sua leadership, il suo gusto per l'innovazione e la sua grande professionalità hanno permesso un notevole riposizionamento del marchio Peugeot in Francia e a livello internazionale, con in particolare una gamma distintiva, completamente rinnovata e 100% elettrica. Desidero ringraziare Linda per i suoi anni di impegno in Stellantis e per il ruolo importante che ha svolto nel successo della nostra strategia di elettrificazione”.

Peugeot tra tradizione e futuro: le sfide di Favey

L’arrivo di Alain Favey alla guida di Peugeot avviene in un momento particolarmente significativo per il marchio. Il processo di elettrificazione, il posizionamento strategico e l’innovazione tecnologica saranno i pilastri su cui dovrà lavorare per consolidare la crescita di Peugeot e affrontare un mercato sempre più competitivo.