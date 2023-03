ALD Automotive Italia, i vantaggi del noleggio a lungo termine

I vantaggi del noleggio a lungo termine: ALD Automotive Italia come best practice

Affrontare l’emergenza del cambiamento climatico, puntare alla creazione di città vivibili e smart e dare avvio ad un nuovo paradigma del nostro modo di vivere la mobilità. Sono questi gli elementi che dettano le agende delle Istituzioni Europee, condizionando i piani strategici delle grandi case automobilistiche e conseguentemente, anche le future scelte degli automobilisti del vecchio Continente.

L’Europa, sebbene con qualche piccolo tentennamento dell’ultima ora, ha ormai scelto di puntare sul modello della mobilità elettrica, fissando lo stop definitivo per la produzione di auto endotermiche entro il 2035. Se dunque puntare sulle alimentazioni a basse o 0 emissioni sarà la costante del prossimo decennio, non c’è dubbio che occorrerà pensare anche alla trasformazione radicale di un modello di mobilità economicamente sostenibile e integrata che si lasci alle spalle sempre di più l’idea del possesso dei veicoli, guardando a nuovi modelli, come ad esempio lo sharing, la Mobility as a Service e il Noleggio.

Il Noleggio a lungo termine nel nostro Paese è un fenomeno in costante crescita, nonostante la crisi del settore automotive e in generale, quella inflattiva abbiano impattato sulla capacità e sulle scelte di acquisto dei consumatori.

I dati ufficiali di Aniasa, l’associazione nazionale dei provider di servizi di mobilità, evidenziano una crescita di auto immatricolate dal noleggio in aumento del 9,5% rispetto al 2021; un dato ben differente rispetto a quello del mercato italiano che riporta invece, un calo di immatricolato del 9,7%, pari a –159 mila vetture.

Le 365.000 vetture immatricolate dal settore del noleggio rappresentano a ben vedere il 28% del totale delle immatricolazioni del mercato nell’anno, ossia 1 auto su 4.

Il successo del noleggio a lungo termine è sicuramente dovuto alla sua particolare capacità di rispondere con flessibilità ed efficacia alle più diverse esigenze; ultimamente è un fenomeno spinto soprattutto dalla richiesta dei privati e partite IVA, che sempre secondo Aniasa, sono arrivati complessivamente a toccare la quota di circa 170 mila unità.

Tra i provider di soluzioni di mobilità del nostro Paese, il top player ALD Automotive Italia da anni mette al centro del proprio business l’ascolto del cliente puntando su soluzioni innovative, che offrono costantemente alta qualità di servizio e un cambio di marcia in termini di sostenibilità.

Tra i vantaggi del noleggio a lungo termine di ALD Automotive Italia, alti standard dei servizi, flessibilità e accessibilità rappresentano le priorità sia per le aziende che per i privati. Optando per questa soluzione, il cliente a fronte di costi fissi e senza sorprese, può selezionare l’offerta di mobilità più adatta alle proprie necessità con tutti i servizi inclusi. La durata del contratto è variabile ed il costo mensile è proporzionale al modello (dalla city car fino al veicolo commerciale), ai servizi abbinati e ai chilometri che si prevede di percorrere. Una volta definito il pacchetto, il canone mensile fisso comprende diversi servizi accessori che nel caso di acquisto di auto con formule tradizionali sarebbero a carico del cliente. Con il noleggio, invece, il cliente può organizzare il proprio budget nella massima trasparenza. L’assicurazione RCA, la tutela legale, il soccorso stradale, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’assistenza di qualità in oltre 8.000 centri convenzionati e il servizio clienti dedicato, sono alcuni dei servizi inclusi nel canone.

ALD Automotive Italia è stata tra i primi operatori del settore a sviluppare offerte nel segmento privati, anche attraverso la leva del noleggio dell’usato. A tal proposito, l’azienda ha lanciato nel 2019 ALD 2Life, la soluzione di noleggio di auto usate e perfettamente ricondizionate che racchiude in sé tutti i vantaggi e i servizi all inclusive del noleggio a lungo termine di vetture nuove, ma con un risparmio che può raggiungere anche il 30%.

Nell’anno appena trascorso, ALD 2Life ha avuto un’importante accelerazione: rispetto al 2021, il numero di contratti è cresciuto del 150% e il 40% circa di questi sono stati siglati da privati. Il 70% dei clienti ALD 2life sono utenti passati per la prima volta al noleggio.

Questa soluzione di mobilità ben si confà anche una visione del brand ALD che guarda fortemente alla sostenibilità e alla promozione dell’economia circolare. Un modello nuovo di utilizzare e consumare i prodotti che fa del riutilizzo, del riciclo e della riduzione dei rifiuti i pilastri per estendere la vita dei prodotti, ottimizzando le risorse disponibili e riducendo in tal modo l’impatto sull’ambiente.

Dare una seconda vita alle auto è in tale ottica un aspetto fondamentale della strategia di trasformazione del modello di business del Gruppo ALD denominata “Move 2025”. Un business model che guarda allo sviluppo di un sistema in cui i veicoli verranno noleggiati molto più a lungo, grazie a un processo di accurata selezione e a una strategia di prezzo orientata al mercato del noleggio multi-ciclo, della vendita di auto usate e della distribuzione multicanale.

L’obiettivo che si è posta l’azienda a livello globale è infatti quello di destinare circa il 30% dei veicoli usati alla vendita o al noleggio per la clientela consumer entro il 2025, raggiungendo in definitiva un totale di veicoli usati noleggiati pari a circa 125.000 unità.