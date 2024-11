Alessandro Nardizzi è il nuovo responsabile Comunicazione di Stellantis per la regione Enlarged Europe

Con effetto immediato, Alessandro Nardizzi è stato nominato responsabile della Comunicazione di Stellantis per la regione Enlarged Europe, con il compito di supervisionare e coordinare le attività di comunicazione interna ed esterna per i mercati europei.

Nardizzi riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer della regione. Nel nuovo ruolo, avrà anche la responsabilità di mantenere il coordinamento della comunicazione globale di Stellantis Pro One, la business unit dedicata ai veicoli commerciali dei brand Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.

Un percorso solido e diversificato nel settore automotive

Romano e laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università Tor Vergata, Nardizzi inizia la sua carriera nel 2006 come project manager in Accenture, operando nel settore Communication & High-Tech. La sua passione per l’automotive lo porta nel 2011 in FIAT, dove si distingue per ruoli chiave in ambito Marketing e Comunicazione per Alfa Romeo. Dopo tre anni nel Marketing Planning, si dedica al Marketing di Prodotto, gestendo il lancio di modelli iconici come la Giulietta e lo Stelvio.

Nel 2018, Nardizzi realizza il sogno di lavorare nell’ufficio stampa Alfa Romeo, assumendone la responsabilità per la regione EMEA nel 2020. Con la nascita di Stellantis nel 2021, diventa direttore PR e Comunicazione globale di Alfa Romeo, promuovendo la transizione del marchio verso l’elettrificazione e lanciando modelli di spicco come Tonale, Junior e 33 Stradale.

Nel 2023, Nardizzi assume anche la responsabilità della comunicazione di Stellantis Pro One, gestendo i lanci dei veicoli commerciali e supportando la visione strategica della business unit. Il nuovo incarico di responsabile della Comunicazione per Enlarged Europe lo vede subentrare ad Andrea Pallard, che ora assume la guida della comunicazione globale per Alfa Romeo e Maserati.

Con questa nomina, Stellantis punta su una figura dalla solida esperienza e dalla visione innovativa per rafforzare la comunicazione in Enlarged Europe, una regione strategica per il gruppo. Jean-Philippe Imparato ha dichiarato di essere entusiasta di poter contare su un leader capace come Nardizzi per consolidare e sviluppare l’identità e la visibilità del gruppo in un’area cruciale per l’industria automobilistica.