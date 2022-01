Alexa sale in auto grazie all'accordo tra Amazon e Stellantis

Amazon e Stellantis iniziano una collaborazione globale e pluriennale allo scopo di trasformare l’esperienza di guida per milioni di automobilisti.

La nuova intesa favorirà la transizione del settore della mobilità verso un futuro sostenibile e reso più efficiente dall’impiego di software. L’accordo, infatti, consentirà a Stellantis di accelerare la sua trasformazione in azienda tecnologica di mobilità sostenibile, in quanto le due società collaboreranno per implementare la tecnologia e l'esperienza software di Amazon in tutta l'organizzazione dell’azienda leader nel settore automotive. Il processo coinvolgerà le fasi di sviluppo del veicolo, la costruzione di esperienze connesse a bordo delle auto e la formazione della prossima generazione di ingegneri del software automobilistico. Insieme,le due società daranno vita a un pacchetto di prodotti e servizi che si integrerà con la vita digitale dei clienti, aggiungendo valore nel tempo attraverso aggiornamenti periodici.

"Negli ultimi due decenni, Amazon ha sviluppato tecnologie, competenze e una rinnovata cultura dell'innovazione con l’obiettivo di diventare leader mondiale nel cloud computing, così come nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico. Abbiamo sfruttato la nostra esperienza per migliorare la vita dei clienti in tutto il mondo attraverso prodotti e servizi come Alexa, Kindle e Fire TV. Siamo entusiasti di collaborare con Stellantis per innovare l'industria automobilistica e reinventare l'esperienza a bordo dei veicoli", ha dichiarato Andy Jassy, CEO di Amazon.

"La collaborazione con Amazon è parte integrante della roadmap di crescita delle nostre capacità, basata sia sullo sviluppo di competenze interne, che su collaborazioni con i maggiori leader tecnologici - ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis -. Sfruttando l'intelligenza artificiale e le soluzioni cloud, trasformeremo i nostri veicoli in spazi di vita personalizzati e miglioreremo l'esperienza globale del cliente. Le nostre automobili diventeranno più accattivanti e ricercate, apprezzabili anche quando non si guida".

Amazon e Stellantis collaboreranno allo sviluppo del software per Stla SmartCockpit, che sarà operativo su milioni di veicoli a livello globale a partire dal 2024. La piattaforma si integrerà con la vita digitale dei clienti per creare un'esperienza personalizzata e intuitiva a bordo dei veicoli. Questo obiettivo verrà centrato grazie ad applicazioni potenziate dall'intelligenza artificiale che miglioreranno intrattenimento, navigazione, manutenzione del veicolo, assistenza vocale fornita da Alexa, utilizzo di piattaforme di e-commerce e servizi di pagamento. La piattaforma STLA SmartCockpit utilizzerà prodotti e servizi Amazon appositamente sviluppati per i veicoli di Stellantis, che potrà contare così sulla flessibilità necessaria per creare funzionalità personalizzate, specifiche per marchio e modello.

Come parte di un accordo separato con Stellantis, inoltre, Amazon sarà il primo cliente commerciale del nuovo veicolo elettrico a batteria (BEV) Ram ProMaster, che verrà lanciato nel 2023. Con il contributo di Amazon, Stellantis ha progettato il modello arricchendolo di caratteristiche uniche, finalizzate alla consegna dell’ultimo miglio.