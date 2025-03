Alfa Romeo accelera nel 2025: crescita record grazie al successo di Junior

Alfa Romeo prosegue il 2025 con una crescita solida, consolidando la sua presenza nel mercato automobilistico premium.

A febbraio, il marchio ha raggiunto una quota di mercato dell’1,7%, registrando un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto all’1,3% dello stesso mese del 2024. Questo risultato conferma Alfa Romeo tra i brand premium con la maggiore crescita in termini di volumi, sia su base mensile che nel cumulato annuo, rafforzando ulteriormente il suo posizionamento competitivo.

Uno degli elementi chiave di questo successo è stato l’ottimo andamento del canale privati, che ha visto un aumento dei volumi pari all’80% dall’inizio dell’anno rispetto al 2024. Solo nel mese di febbraio, la crescita ha raggiunto il 58%, un segnale evidente del crescente interesse da parte dei clienti per l’offerta Alfa Romeo. A trainare questa espansione è stata Junior, il B-SUV che si sta rapidamente affermando come un modello di riferimento nel suo segmento.

Junior spinge le vendite e si impone nel segmento B-SUV

Fin dal suo debutto sul mercato, Alfa Romeo Junior ha conquistato l’attenzione degli appassionati e dei nuovi clienti, ampliando la base di acquirenti del brand. A febbraio, il modello ha raggiunto una quota di mercato del 3,3% nel segmento B-SUV con 1.362 immatricolazioni, mentre nel cumulato annuo ha registrato una market share del 3,4% con 2.764 unità vendute. Junior si distingue come l’unico modello nel segmento, al di fuori del gruppo Stellantis, a offrire una doppia opzione di alimentazione, rendendolo una scelta versatile e innovativa.

In particolare, la versione full electric ha ottenuto risultati significativi, posizionandosi come la terza vettura elettrica più venduta nel segmento e la prima tra i marchi premium con 114 unità immatricolate a febbraio. Questi numeri confermano il successo della strategia di Alfa Romeo, che punta a offrire soluzioni di mobilità avanzate senza compromessi su prestazioni e design.

Nuove versioni e serie speciale INTENSA per rafforzare la gamma

La crescita di Junior è destinata a proseguire con l’ampliamento della gamma. Recentemente, Alfa Romeo ha aperto gli ordini per la versione ibrida Q4 a trazione integrale, mentre da aprile sarà disponibile la serie speciale INTENSA. Questa edizione esclusiva si distingue per i cerchi in lega diamantati da 18 pollici, dettagli estetici in oro chiaro e un kit carrozzeria nero lucido che esalta il carattere sportivo del modello. La INTENSA sarà disponibile nei colori Nero Tortona e Rosso Brera, con un abitacolo arricchito da finiture in color cuoio.

In termini di motorizzazione, la serie speciale sarà disponibile in tre configurazioni: ibrida da 136 CV, Ibrida Q4 da 145 CV e full electric da 156 CV. Queste novità contribuiranno a consolidare il successo di Junior, rendendolo ancora più competitivo in un segmento in continua crescita.

Alfa Romeo guarda al futuro con fiducia

Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo Italia, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come il 2025 sia iniziato con una marcia in più per il brand. Il mercato sta premiando la strategia di Alfa Romeo e l’entusiasmo intorno a Junior è un chiaro segnale della crescente competitività del marchio nel segmento premium.

Con una gamma sempre più ricca e un’offerta che combina prestazioni, design e tecnologia all’avanguardia, Alfa Romeo si prepara a raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi nel panorama automobilistico italiano ed europeo.