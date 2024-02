Alfa Romeo celebra l'arte italiana con la serie speciale "Tributo Italiano"

Nel cuore dell'Italia, patria di cultura, arte e innovazione, Alfa Romeo ha annunciato un evento imperdibile per gli appassionati del marchio e del Made in Italy. Il 17 e 18 febbraio, gli showroom Alfa Romeo

apriranno le loro porte per presentare la serie speciale "Tributo Italiano", una collezione che celebra il savoir-faire italiano attraverso i modelli Giulia, Stelvio e Tonale. Questa iniziativa globale rappresenta l'apice della sportività e dell'eleganza che caratterizzano il brand, offrendo un'esperienza di guida ineguagliabile e un design atemporale.

La serie "Tributo Italiano" si distingue per una serie di elementi estetici unici, come la livrea bicolore con tetto nero, il body-kit in tinta carrozzeria, e la nuova bandierina tricolore sugli specchi. Queste vetture, posizionate al vertice delle rispettive gamme, sono disponibili nelle tre colorazioni della bandiera italiana: Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa. Gli esterni sono impreziositi da dettagli come la griglia frontale con inserto "V", cerchi in lega distintivi per ciascun modello e pinze freno Brembo rosse, sottolineando l'audacia e l'eleganza del design.

All'interno, la cura dei dettagli e la qualità si manifestano negli inserti in pelle nera, nelle cuciture rosse e nei nuovi sedili sportivi, arricchiti da un logo distintivo della serie. La Tonale Tributo Italiano aggiunge un tocco di modernità con una fascia in "carbon design" e un'illuminazione ambientale che esalta il logo Alfa Romeo.

Sul fronte delle motorizzazioni, la serie offre opzioni potenti e versatili, dai propulsori Turbo benzina e Diesel per Giulia e Stelvio, fino ai motori ibridi per la Tonale, garantendo prestazioni elevate e un'esperienza di guida dinamica. La dotazione tecnica include sospensioni attive "Dual Stage Valve" e sistemi ADAS avanzati, per un connubio perfetto tra sportività e sicurezza.

L'offerta commerciale, in collaborazione con Stellantis Financial Services, rende accessibile l'esperienza di guida delle vetture Tributo Italiano, con formule di leasing flessibili pensate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

La campagna di comunicazione del Tributo Italiano, ambientata nella suggestiva Matera, celebra il Made in Italy e le emozioni che solo un'Alfa Romeo può regalare. Le immagini evocative e il brano "Ti sento" sottolineano la passione e la bellezza intrinseche alla cultura italiana, riflettendo l'essenza stessa di questa serie speciale.

Con "Tributo Italiano", Alfa Romeo non solo riafferma il suo legame indissolubile con l'eccellenza italiana, ma invita anche gli appassionati a partecipare a un viaggio emozionale che intreccia tradizione e innovazione, sportività ed eleganza, in un omaggio al design e alla performance che hanno reso il marchio celebre in tutto il mondo.