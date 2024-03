Alfa Romeo: il futuro è legato all’ Italia e al Made in Italy

Il futuro di Alfa Romeo si prospetta ricco di sfide ed opportunità, delineando una strategia che mira a trasformare radicalmente la sua offerta entro il 2027.

Alfa Romeo apre un nuovo capitolo nella sua storia secolare con il lancio della Milano, come annunciato da Jean-Philippe Imparato CEO di Alfa Romeo. Questo modello, che debutterà il 10 aprile a Milano, segna l'entrata del marchio nel mercato delle auto elettriche, combinando innovazione e design "made in Italy". Prodotto nello stabilimento di Cassino, la Milano è il primo di una serie di veicoli che verranno lanciati annualmente fino al 2026, tutti fedeli al DNA sportivo di Alfa Romeo. Con l'impegno verso la mobilità elettrica, la Milano, insieme alle nuove versioni di Giulia e Stelvio, promette di rinnovare il prestigio di Alfa Romeo nel panorama automobilistico globale, mantenendo vive le radici italiane del marchio

Jean-Philippe Imparato ha sottolineato con orgoglio che la produzione della MIlano, della nuova Stelvio, prevista per il 2025, e Giulia, attesa nel 2026, avrà luogo nello stabilimento di Cassino. Questa scelta non solo celebra l'eccellenza italiana in termini di design e manifattura ma riafferma anche l'impegno di Alfa Romeo verso l'innovazione e la qualità. Entrambe le vetture saranno esempi lampanti di come la tradizione possa incontrare la modernità, diventando ambasciatrici del marchio Alfa Romeo nel mondo.

La nuova Stelvio segnerà una pietra miliare per il gruppo Stellantis, essendo la prima vettura ad adottare le rivoluzionarie piattaforme STLA Brain e STLA SmartCockpit e a basarsi sulla piattaforma STLA Large. Quest'ultima, nota per la sua flessibilità, supporta molteplici sistemi di propulsione e consente una libertà senza precedenti nella personalizzazione delle dimensioni del veicolo, apportando benefici significativi in termini di dinamica di guida, maneggevolezza e comfort. Particolarmente notevole è l'introduzione della tecnologia 800 Volt, che promette un'efficienza di ricarica e prestazioni di accelerazione eccezionali.

STLA Brain rappresenta il fulcro della strategia di Alfa Romeo per un futuro orientato ai servizi, con una piattaforma elettrica/elettronica (E/E) e software completamente integrata con il cloud. Questo permette aggiornamenti rapidi e continui delle funzionalità del veicolo attraverso aggiornamenti OTA, disconnettendo i cicli di sviluppo hardware da quelli software. La partnership con Amazon rafforza ulteriormente questa direzione, portando l'elaborazione nel cloud e introducendo possibilità come la realtà aumentata.

STLA SmartCockpit, lavorando in sinergia con STLA Brain, trasforma l'abitacolo in uno spazio completamente personalizzabile. Offre un'interfaccia utente di nuova generazione che accetta input tramite comandi vocali, touch, sguardi o gesti, e sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire servizi come navigazione, assistenza vocale, e-commerce e pagamenti.

Le nuove Giulia e Stelvio non trascurano aspetti cruciali come la sicurezza e il comfort, offrendo tecnologie all'avanguardia come il controllo attivo del rollio e l'active safety terrain detection. Inoltre, il pacchetto extended visibility, che include funzionalità come il head-up display, la visione notturna e lo specchio digitale, insieme ai sistemi di guida assistita più avanzati, promettono di elevare ulteriormente l'esperienza di guida.

Le dichiarazioni di Jean-Philippe Imparato non solo delineano un futuro elettrizzante per Alfa Romeo ma ribadiscono l'impegno del marchio verso l'innovazione, la sicurezza e il design italiano di eccellenza. Con le nuove Giulia e Stelvio, Alfa Romeo non si limita a guardare al futuro dell'automobilismo ma si pone come protagonista nella definizione di questo futuro, promettendo veicoli che combinano prestazioni, stile e tecnologia all'avanguardia.