Alfa Romeo Junior Ibrida: sportività e sostenibilità arriva in tutti i concessionari italiani

Da oggi, la Alfa Romeo Junior Ibrida da 136 CV è disponibile per il test drive nei concessionari italiani.

Questa nuova versione del marchio italiano incarna il perfetto equilibrio tra sportività, tecnologia avanzata e comfort, rivolgendosi a chi cerca una soluzione di mobilità urbana senza compromessi. Alfa Romeo non solo offre la variante ibrida, ma mette a disposizione anche una versione completamente elettrica da 156 CV, consentendo ai clienti di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze.

Motorizzazione ibrida da 136 CV: tecnologia all'avanguardia

Il cuore della nuova Alfa Romeo Junior Speciale Ibrida è un'architettura Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) a 48 volt, capace di erogare una potenza di 136 CV. Il sistema ibrido integra un motore elettrico da 21 kW e una batteria agli ioni di litio da 48 volt, collegati a un innovativo cambio a doppia frizione a 6 rapporti. Questa combinazione consente una guida estremamente fluida e l'opportunità di viaggiare in modalità completamente elettrica per oltre il 50% del tempo in contesto urbano, con la possibilità di raggiungere velocità fino a 150 km/h in condizioni di basso carico.

Grazie a questa tecnologia, la Junior Ibrida offre un'esperienza di guida ecologica senza sacrificare le prestazioni dinamiche che fanno parte del DNA di Alfa Romeo.

Design sportivo e reinterpretazione del classico scudetto

Sul piano estetico, la Junior Ibrida introduce una nuova reinterpretazione dello scudetto "Leggenda", che conferisce al veicolo un design audace e distintivo. Questo SUV compatto è stato progettato per esaltare la connessione emotiva tra conducente e veicolo, rimanendo fedele ai valori di passione e coinvolgimento tipici di Alfa Romeo.

Offerta commerciale e finanziamento

Per chi desidera avvicinarsi a questo nuovo modello, Alfa Romeo propone un’offerta commerciale vantaggiosa. Il prezzo di listino della Alfa Romeo Junior Ibrida 136 CV parte da 29.900 euro, con una promozione attuale che riduce il costo a 29.033 euro. È disponibile un finanziamento tramite Stellantis Financial Services con un anticipo di 5.084 euro e 36 rate mensili da 250 euro, con una rata finale residua di 19.279,8 euro.

Con il debutto della Alfa Romeo Junior Ibrida, il marchio italiano conferma la sua dedizione a proporre veicoli che combinano prestazioni sportive, eleganza e sostenibilità. La Junior Ibrida è la scelta ideale per chi desidera una vettura capace di offrire una guida dinamica ed efficiente, con un occhio di riguardo alla tecnologia e all'ambiente. Test drive disponibili da oggi in tutti i concessionari Alfa Romeo italiani.