Alfa Romeo Junior: il debutto elettrico e sostenibile a Rom-E 2024

Dal 4 al 6 ottobre, Alfa Romeo sarà protagonista a Rom-E 2024, l'evento dedicato alla sostenibilità e alla mobilità responsabile, ospitato presso Villa Borghese a Roma.

Organizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Roma Capitale, l'iniziativa include incontri, test drive e attività educative per promuovere una mobilità più attenta all'ambiente.

La nuova Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 156 CV sarà la stella dell'evento, esposta presso lo stand Alfa Romeo situato in viale delle Magnolie. Questa compatta sportiva, con la sua linea aggressiva e l'avanzata tecnologia elettrica, sarà disponibile per test drive esclusivi presso Piazza Bucarest al Pincio. Un'occasione imperdibile per provare le prestazioni di una vettura che incarna al meglio il connubio tra sportività e sostenibilità.

Motorizzazioni all’avanguardia

La Junior segna il ritorno di Alfa Romeo nel segmento B con due motorizzazioni di punta: una versione ibrida da 136 CV e una full electric da 156 CV. La Junior Elettrica Speciale 156 CV rappresenta il top di gamma, offrendo un'esperienza di guida unica nel segmento, grazie a dotazioni full optional che garantiscono tecnologia, comfort e prestazioni elevate.

Sostenibilità senza compromessi

La partecipazione di Alfa Romeo a Rom-E 2024 evidenzia l'impegno del marchio verso una mobilità sostenibile, senza rinunciare alle caratteristiche distintive di Alfa Romeo: performance e piacere di guida. La Junior, con il suo design accattivante e le sue dotazioni tecnologiche all'avanguardia, è pensata per una nuova generazione di automobilisti che vogliono unire passione e rispetto per l’ambiente.

Secondo Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, “La Junior rappresenta la perfetta sintesi della nostra visione di mobilità innovativa e sostenibile. Siamo certi che continuerà a stupire e a conquistare il cuore degli appassionati di Alfa Romeo”.

Offerte di finanziamento vantaggiose

Fino al 31 ottobre, sarà possibile acquistare la nuova Junior con una vantaggiosa offerta di finanziamento in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia. La versione ibrida è disponibile con una rata mensile di 250€ per 35 mesi, con un anticipo di 5.000 euro e un TAN fisso del 4,99%. Per la versione elettrica, la rata mensile è di 300€, sempre per 35 mesi, con un anticipo di 8.500 euro e un TAN fisso del 4,99%.

Con queste offerte e le prestazioni della Junior Elettrica Speciale 156 CV, Alfa Romeo ribadisce il suo impegno nel combinare innovazione, sportività e rispetto per l’ambiente. La Rom-E 2024 è l'occasione perfetta per scoprire e provare su strada un'auto che ridefinisce l’esperienza di guida, in pieno stile Alfa Romeo.