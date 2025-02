Alfa Romeo Junior: un debutto da record con oltre 22.000 ordini

Il 2025 di Alfa Romeo si apre con un successo straordinario: a pochi mesi dal lancio, la nuova Alfa Romeo Junior ha già superato i 22.000 ordini, con un mix di versioni 100% elettriche (BEV) pari al 21%.

Un risultato che va oltre le più rosee previsioni e rafforza la fiducia nella strategia del marchio, che si prepara al debutto commerciale del modello in due mercati strategici: Giappone e Australia.

Junior trascina il brand e amplia la gamma

Il grande entusiasmo con cui i clienti europei hanno accolto la nuova compatta sportiva ha generato un effetto positivo su tutta la gamma Alfa Romeo, che comprende anche Tonale, Giulia e Stelvio. Questi modelli continuano a rappresentare l’essenza del marchio in termini di italianità, sportività e passione, consolidando la presenza globale di Alfa Romeo.

Il prossimo passo sarà l’arrivo della versione Ibrida Q4, che completerà l’offerta della Junior, ampliando ulteriormente il bacino di potenziali clienti e rafforzando la posizione del brand nel segmento premium delle compatte sportive.

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, ha commentato con entusiasmo i risultati ottenuti: “Ad inizio anno, in occasione del Salone di Bruxelles, avevamo fissato un obiettivo ottimistico di 20.000 unità entro fine gennaio. Superarlo con un risultato ancora più significativo conferma la bontà del progetto e l’eccellente lavoro della nostra rete di concessionari. Ora ci concentriamo sul debutto in Giappone e Australia, dove la Junior avrà il compito di trainare l’intera gamma composta da Giulia, Stelvio e Tonale, già presenti nei nostri concessionari”.

Obiettivi globali e nuove sfide

Il debutto in Giappone e Australia rappresenta un passo importante nella strategia di espansione di Alfa Romeo. Questi mercati, caratterizzati da un’alta domanda di auto premium, offrono un grande potenziale di crescita per il marchio italiano, che punta su design, tecnologia e sportività per conquistare nuovi clienti.

Con un inizio di 2025 da record, Alfa Romeo dimostra ancora una volta di saper interpretare al meglio le esigenze del mercato, rafforzando la sua identità e proseguendo nel percorso di innovazione e successo.