Alfa Romeo lancia la serie limitata Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport

Alfa Romeo celebra la sua storia di nobile sportività con la nuova serie speciale limitata di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport.

Queste edizioni, con solo 275 Giulia e 175 Stelvio prodotte, rendono omaggio alla leggendaria vittoria della 6C 1500 Super Sport alla Mille Miglia del 1928.

Un tributo alla leggenda

La 6C 1500 Super Sport, guidata da Giuseppe Campari e Giulio Ramponi, vinse la Mille Miglia nel 1928, coprendo 1621 km in 19 ore, 14 minuti e 5 secondi. Questa vittoria segna l'inizio di un'epoca di successi per Alfa Romeo, con un record di 11 vittorie alla Mille Miglia.

Design e tecnologia esclusivi

Il Centro Stile Alfa Romeo ha reinterpretato il famoso logo Quadrifoglio per questa serie speciale, sostituendo il tradizionale sfondo bianco con un audace nero. Questa modifica conferisce un'ulteriore audacia e solidità all'iconico simbolo.

Le vetture sono alimentate da un motore 2.9 V6 da 520 CV, abbinato a un differenziale autobloccante meccanico, derivato dall’esperienza della Giulia GTA. Questa combinazione ottimizza la motricità e la stabilità, migliorando le prestazioni in curva.

Estetica e aerodinamica

Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono caratterizzate da un uso esteso del carbonio, visibile sul tetto (opzionale per Giulia), nella “V” dello scudetto e sugli specchietti retrovisori. I cerchi in lega sportivi da 19’’ per la Giulia e 21’’ per Stelvio, con pinze freno nere, completano l’aspetto dinamico delle vetture. Le livree disponibili includono Rosso Etna tristrato, Nero Vulcano metallizzato e Bianco Alfa (solo per Giulia).

Interni di lusso

Gli interni riflettono la sportività delle vetture con finiture in carbonio 3D e rosse per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte. I poggiatesta anteriori sono impreziositi dal ricamo rosso del logo “Super Sport” e dal numero di serie limitata. Il volante in pelle ed Alcantara, con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio, offre una presa sicura e confortevole.

Tecnologia all'avanguardia

Entrambe le vetture sono dotate di un quadro strumenti digitale TFT da 12,3’’, che offre tutte le informazioni necessarie sulla vettura e sui sistemi di guida autonoma. Il layout esclusivo “Race” raccoglie le informazioni fondamentali per la guida sportiva, come contagiri e tachimetro.

La serie limitata Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, rendendo omaggio alla storia leggendaria di Alfa Romeo e offrendo al contempo prestazioni di punta e un design esclusivo. Con solo 400 esemplari prodotti, queste vetture rappresentano un’occasione unica per gli appassionati di Alfa Romeo di possedere un pezzo di storia automobilistica.