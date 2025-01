Alfa Romeo: nel 2024 consolida la sua posizione sul mercato italiano

Nonostante le sfide globali del settore automotive, Alfa Romeo ha chiuso il 2024 con oltre 20.000 unità vendute in Italia e una quota di mercato dell’1,5%, confermando la sua presenza nel segmento premium.

Il 2024 ha rappresentato un anno di consolidamento per Alfa Romeo nel mercato italiano, grazie a una strategia che ha saputo coniugare innovazione, tradizione e attenzione alle nuove esigenze dei clienti. Tra i protagonisti assoluti di questa annata troviamo la nuova Alfa Romeo Junior, la compatta sportiva che segna il ritorno del marchio nel segmento B.

Alfa Romeo Junior: la nuova protagonista del segmento B

Presentata nel primo semestre del 2024, Alfa Romeo Junior ha immediatamente attirato l’attenzione del mercato. Con quasi 5.000 ordini raccolti e oltre 2.300 immatricolazioni, la nuova compatta sportiva si è posizionata sul podio dei modelli premium più venduti nel segmento B nel secondo semestre dell’anno.

La Junior rappresenta un punto di svolta per Alfa Romeo: disponibile in versione Full Electric o Ibrida, offre ai clienti la possibilità di scegliere tra diverse configurazioni, a seconda delle esigenze e dello stile di guida. La gamma comprende la versione base Junior, la performante Junior Veloce e la nuova Ibrida Q4, unica nel segmento a proporre una trazione integrale dedicata all’uso urbano.

Gli ordini per la versione Ibrida Q4 apriranno all’inizio del 2025, arricchendo ulteriormente l’offerta e consolidando la leadership del modello nel segmento delle compatte premium.

Tonale e Giulia: risultati solidi nei segmenti di riferimento

Accanto alla Junior, anche il C-SUV Premium Alfa Romeo Tonale ha registrato performance significative nel 2024. Con circa 13.000 immatricolazioni e una quota di mercato del 4,6%, Tonale si è confermato uno dei modelli più apprezzati nel segmento premium, consolidando la presenza del marchio in un settore chiave per il mercato europeo.

La berlina sportiva Giulia, nonostante l’assenza di motorizzazioni ibride, ha mantenuto un ottimo posizionamento nel mercato. Con circa 1.200 unità vendute e una quota superiore al 3%, Giulia è stata la berlina sportiva premium più venduta tra le motorizzazioni termiche, conquistando il terzo posto complessivo nel segmento.

Stelvio: un pilastro nel segmento D-SUV

Alfa Romeo Stelvio ha continuato a rappresentare un modello di grande appeal nel segmento D-SUV. Nei primi undici mesi del 2024, Stelvio ha raggiunto una quota di mercato dell’8,9%, con circa 6.600 immatricolazioni.

In particolare, Stelvio è stato uno dei modelli più apprezzati nel canale del noleggio a lungo termine, posizionandosi tra i primi tre veicoli più richiesti. Il modello si è distinto soprattutto nelle motorizzazioni diesel, confermandosi come uno dei D-SUV più venduti in Italia.

Le dichiarazioni di Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo Italia

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo Italia, ha commentato così i risultati del 2024: “Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Alfa Romeo, in cui abbiamo consolidato la nostra posizione sul mercato e rafforzato il legame con i nostri clienti. I risultati ottenuti, frutto del nostro impegno e della qualità dei nostri prodotti, dimostrano la forza del marchio e la capacità di anticipare le esigenze del mercato. Guardiamo al 2025 con grande fiducia, forti di una gamma sempre più completa e del supporto di un team motivato e di una rete di vendita che non smette mai di puntare all’eccellenza.”

Uno sguardo al 2025

Alfa Romeo guarda al 2025 con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato premium. Il lancio della Junior Ibrida Q4, previsto per l’inizio dell’anno, segnerà un nuovo capitolo nella storia del marchio, offrendo una soluzione unica nel segmento delle compatte premium.

Grazie a una gamma sempre più ampia e diversificata, Alfa Romeo punta a soddisfare le esigenze di una clientela moderna e attenta alle nuove tendenze della mobilità, continuando a rappresentare un punto di riferimento per gli amanti delle vetture sportive e distintive.