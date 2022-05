Alice Powell diventa mentore di Alpine Academy

Alice Powell è stata nominata mentore per individuare e far crescere i talenti di Alpine Academy.

Il suo ruolo si concentrerà soprattutto sulla ricerca di promettenti piloti donne in tutte le formule di promozione, valutando il loro potenziale e analizzando come integrarle nell’Academy o nel programma Affiliate. Una volta accettate nell’Academy, potranno approfittare dell’esperienza di Alice a livello di allenamento fisico ed opportunità di carriera. Quest’anno, Alice funge da mentore per Abbi Pulling, che è entrata nel programma Affiliate nel 2022 e che ha preso per la prima volta il volante di una Formula 1 in Arabia Saudita nel mese di marzo.

Originaria di Chipping Norton, a meno di dieci chilometri da Enstone, Alice è entrata nella storia come la più giovane pilota del Campionato di Gran Bretagna di Formula Renault nel 2009. Un anno dopo, è stata la prima donna ad aggiudicarsi un campionato di Formula Renault vincendo nel BARC. Alice ha anche concluso al terzo posto la stagione inaugurale della W Series 2019, con una vittoria a Brands Hatch al suo attivo. Nel 2021, Alice ha messo Jamie Chadwick sotto pressione fino all’ultima gara del calendario, con tre successi e cinque piazzamenti sul podio, prima di finire seconda in classifica generale.

Abbi Pulling è entrata nel programma Affiliate quest’anno, prima di cominciare la sua seconda stagione nella W Series. Anche la pilota britannica è di recente entrata nella storia, con Aseel Al Hamad, essendo una delle prime due donne a guidare una Formula 1 in Arabia Saudita con l’E20 dotata di motore V8. Abbi si è classificata in settima posizione nella prima stagione della W Series, coronata da un podio di alto profilo sul Circuito delle Americhe, l’anno scorso, ad Austin.

La W Series tornerà in pista questo weekend sul Miami International Autodrome, per dare il via alla stagione 2022 a supporto del primo Gran Premio del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 a Miami.

Alice Powell: «Sono molto contenta di entrare nel team. Ora, nel motorsport emergono sempre più opportunità per le donne, ma agli aspiranti piloti spesso mancano i consigli e l’esperienza nelle prime fasi della carriera. Alpine Academy è un trampolino di lancio estremamente utile per tutti i piloti. Offre un senso di credibilità e ha un posto ben definito nel motorsport. Il mentoring è molto importante. Dobbiamo cambiare lo stato d’animo delle giovani donne offrendo loro queste opportunità, ma anche la resilienza necessaria per avvicinarsi a noi e rilevare queste sfide.»

Abbi Pulling: «Sono veramente felice di lavorare in stretta collaborazione con Alice. Ho già visto quanto sia vantaggioso il programma Affiliate. Di recente, ho avuto la mia prima esperienza su una Formula 1 e ho potuto allenarmi di più nella guida prima di cominciare la stagione nella W Series. Si tratta di un ambiente molto positivo, che mi è anche molto utile per far vedere ad altre giovani donne che nel motorsport ci sono opportunità e che, per coglierle, bastano motivazione e voglia di fare.»

Julian Rouse, Direttore di Alpine Academy: «Ci siamo impegnati a sviluppare il nostro vivaio di talenti, volendo far approdare ancora più piloti nella Formula 1. Con le nostre iniziative, vogliamo garantire che le donne abbiano le stesse opportunità di farcela. Alice sarà una grande risorsa per il team nelle prossime fasi dei nostri programmi Academy e Affiliate. Il suo ruolo, che consiste nel trovare i giovani piloti, soprattutto donne, per poi guidarli con la sua grande esperienza, è incredibilmente utile e rassicurante per le giovani speranze sotto la nostra supervisione.»