Alla scoperta del lago d'Iseo con la Nuova Citroën ë-C4-100% ëlectric

Sulla nuova C4 Citroen applica il concetto di “comfort of choice”, ovvero la possibilità di scelta tra una gamma completa di motorizzazioni, che comprende i propulsori endotermici benzina o diesel, e un’opzione 100% elettrica.

Ed è proprio quest’ultima versione quella prescelta per un’escursione lungo la sponda sud orientale del lago d’Iseo, in un ambiente connotato da uno straordinario habitat naturale.

In questa cornice si estendono i ricchi e prestigiosi vigneti della Franciacorta e la riserva delle Torbiere del Sebino, luogo di rara bellezza e grande interesse naturalistico.

Nuova Citroën ë-C4-100% ëlectric è pronta a calarsi in questo ambiente rispettandolo pienamente, grazie alle emissioni zero garantite dalla motorizzazione elettrica e alla assoluta silenziosità di marcia.

Naturalmente, questa peculiarità tecnica consente di poter transitare anche nei centri cittadini, laddove il passaggio è invece vietato o limitato per le altre tipologie di motori.

Ma Nuova Citroën ë-C4-100% ëlectric è un modello particolarmente interessante anche sotto il profilo stilistico. L’assetto rialzato dalle linee decise esprime robustezza, e richiama la famiglia dei crossover. La silhouette, connotata da un’alternanza di linee forti e muscolose e da un profilo fluido ed elegante, risulta particolarmente aerodinamica. Gli sbalzi anteriori e posteriori sono decisamente ridotti, e l’altezza da terra è di quasi 16 centimetri.

Ad evidenziare i più recenti codici stilistici di Citroën è la firma luminosa a “V” a LED, caratterizzata dalle luci frontali su due livelli unite dagli chevron cromati che si allungano per tutta la larghezza della vettura.

La zona posteriore propone il lunotto inclinato, lo spoiler aerodinamico e, come per il frontale, la firma luminosa a LED a “V”, per un effetto d’insieme visivo decisamente piacevole.

Dal punto di vista tecnico le luci diurne, gli anabbaglianti e i fari fendinebbia, tutti dotati di luci a LED, garantiscono efficienza e visibilità, a dir poco considerevoli.

Tra gli elementi che distinguono Nuova Citroën ë-C4-100% ëlectric dalle versioni termiche: le personalizzazioni al di sopra del passaruota e nella parte posteriore della vettura, la decorazione specifica sui pannelli (interni) delle porte, non che l’esclusivo Pack Color Electric Blue e i cerchi in lega Crosslight da 18” ideati per massimizzare l’efficienza.

Il lago d’Iseo e le zone circostanti regalano scenari struggenti, da mozzare il fiato; il viaggio dispensa quindi emozioni e viverlo a bordo di Nuova Citroën ë-C4-100% ëlectric è decisamente piacevole. Il livello di comfort offerto da questa vettura è infatti straordinariamente elevato. Parte del merito va attribuito agli innovativi sedili Advanced Comfort, ampi e accoglienti, in grado di offrire benessere e sostegno, soprattutto nei lunghi viaggi, grazie alla loro imbottitura più spessa sia in superficie che nella parte strutturale interna. Sin dal primo contatto spicca la particolare morbidezza delle sedute, inoltre la schiuma ad alta densità rende il comfort ottimale anche attraverso l’assorbimento delle vibrazioni.

Ma la comodità di guida si avvale anche delle esclusive sospensioni Citroën con Progressive Hydraulic Cushions.

Filtrando le asperità del fondo stradale, la sensazione che si prova grazie questa innovazione Citroën è quella di viaggiare sospesi… o meglio ancora, come definisce con efficacia la Marca, con l’“effetto tappeto volante”.

Anche la parte conclusiva del viaggio si svolge in tutta tranquillità grazie all’autonomia di marcia di Nuova Citroën ë-C4-100% ëlectric fino a 350km secondo il ciclo WLTP. In caso di ricarica i tempi sono piuttosto brevi. Una colonnina pubblica “fast charge” da 100kW consente di ricaricare l’80% della batteria in soli 30 minuti, ma anche le Wallbox da 11 e 7,4 kW permettono di ottenere una carica completa rispettivamente entro 5 e 7 ore e mezza.

La strumentazione digitale permette poi di verificare costantemente i flussi di energia prodotti dall’utilizzo del motore elettrico da 100kW e 136cv, abbinato alla batteria da 50kW.

Un’altra caratteristica di Nuova Citroën ë-C4-100% ëlectric è la funzione Brake, che si attiva premendo il tasto “B” del cambio, e che consente di aumentare il recupero di energia nelle fasi di decelerazione e frenata e ricaricare così parzialmente la batteria.

Le modalità di guida sono invece tre: Eco, Normal e Sport, per scegliere se massimizzare l’efficienza oppure le prestazioni.

Il viaggio sulle rive del lago d’Iseo giunge ormai al termine, ma senza dimenticare l’importanza della connettività on board attraverso il TouchPad da 10” tramite il quale – tra l’altro - è possibile accedere al sistema multimediale con le funzioni Connect Play e Connect Nav. Tutto questo senza tralasciare lo Smart Pad Support Citroën, un sistema di supporto retrattile, integrato direttamente nella plancia, che consente al passeggero di utilizzare il proprio tablet durante il viaggio.