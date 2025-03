ALPINE A110 GT4+: a nuova evoluzione da pista che sfida il mondo delle gran turismo

Dal 2018, con l’introduzione della Alpine A110 GT4, la storica casa francese sfida con successo i marchi più prestigiosi del motorsport.

Basata sul modello di serie, la vettura da corsa è stata ideata per enfatizzare le qualità intrinseche che hanno reso celebre l’iconica A110: leggerezza, compattezza e distribuzione ottimale dei pesi. Un progetto che porta la firma di Signatech Automobiles e che fin dal suo esordio ha saputo conquistare vittorie prestigiose, come quella memorabile nella GT4 International Cup in Bahrain.

Dopo il debutto della Alpine A110 GT4 Evo nel 2022, frutto di interventi tecnici mirati su cambio, turbocompressore e blocco motore, sono arrivati ulteriori trionfi. Nel 2023 Alpine ha conquistato il suo primo titolo nel Campionato FFSA GT, replicando il successo nella prestigiosa GT4 European Series nel 2024.

Un salto avanti: nasce ALPINE A110 GT4+

In un contesto agonistico GT4 sempre più competitivo e ricco di sfide, Alpine ha deciso di spingersi oltre, lanciando la nuova A110 GT4+. Questa evoluzione rappresenta un ulteriore affinamento dell’A110 GT4 Evo, frutto di un lavoro approfondito e della preziosa esperienza accumulata sui circuiti e nei rally. Una testimonianza tangibile è la recente vittoria dell’A110 Rallye GT+ nel difficile Rally Mont-Blanc Morzine.

La Alpine A110 GT4+ è stata pensata per offrire una guida intuitiva e un comportamento dinamico ancora più preciso, combinando un alto potenziale prestazionale con una significativa riduzione dei costi di gestione e una maggiore affidabilità in pista. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, la vettura presenta diverse novità tecniche di rilievo, fra cui un avanzato sistema di sovralimentazione e un sofisticato sistema di raffreddamento, entrambi derivati dalla versione Rallye GT+. Anche il distanziale del cambio è stato riprogettato, mentre una nuova presa d’aria in carbonio e un radiatore anteriore maggiorato migliorano sensibilmente la gestione termica.

Ulteriori accorgimenti hanno interessato l’impianto di scarico e le strategie di controllo elettronico, con particolare attenzione ai sistemi anti-lag e antipattinamento, fondamentali per ottenere performance costanti e affidabili nelle competizioni più impegnative. Una novità esclusiva della A110 GT4+ è rappresentata dal sistema di adattamento della pressione atmosferica tramite il sensore P_atmo, che consente alla vettura di adeguarsi automaticamente ai cambi di altitudine, evitando la necessità di aggiungere zavorre.

Dal punto di vista estetico e aerodinamico, la nuova Alpine A110 GT4+ si distingue per un design affinato nei minimi dettagli. Elementi come il cupolino posteriore in carbonio traforato e lo splitter anteriore rinforzato, realizzato con fibre naturali ad alta resistenza, offrono miglioramenti aerodinamici concreti, garantendo una maggiore robustezza nei contatti ravvicinati tipici delle gare GT4.

Potenziaqle vincente già dimostrato

Le potenzialità della nuova Alpine A110 GT4+ sono state immediatamente confermate sul campo. L’auto ha infatti già dimostrato il suo valore vincendo nella categoria GT4 l’ultima prova della stagione 2024 dell’Ultimate Endurance GT Cup, disputata sul circuito Paul Ricard. L’equipaggio composto da Jim Pla, Julien Gilbert e Jean Mathieu Leandri ha dominato la gara di sei ore, confermando la superiore affidabilità e l’incremento significativo delle prestazioni ottenuti grazie alle migliorie introdotte.

Questa nuova versione è omologata per sette anni e sarà competitiva nell’intero ecosistema GT4 gestito dal Gruppo SRO Motorsports, oltre che in molte altre competizioni internazionali dedicate alle Gran Turismo. La nuova Alpine A110 GT4+ è già disponibile al prezzo di 220.000 euro IVA esclusa, mentre per i proprietari delle precedenti versioni è stato previsto un apposito kit di aggiornamento al prezzo di 34.000 euro IVA esclusa.

L’A110 GT4+ in dettaglio

Peso: 1.080 kg

Motore: 4 cilindri, 1,8 l turbocompresso – 350/400 CV (secondo BOP)

Cambio: sequenziale a 6 rapporti / 3MO

Trasmissione: differenziale a slittamento limitato

Ruote: 9x18 (anteriori); 10x18 (posteriori)

Roll bar a gabbia: struttura integrale omologata FIA

Sedile: sedile sportivo specifico + cinghie a 6 punti Sabelt

Freni: pinze anteriori Brembo a 6 pistoncini e posteriori a 4 pistoncini

ABS: Bosch Motorsport regolabile

Volante: display e comandi integrati; cambio con leve al volante XAP

Serbatoio: 95 litri, FIA FT3

Altro: Antipattinamento regolabile