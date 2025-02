Alpine A110 R 70: 70 anni di passione e prestazioni - edizione limitata e novità di gamma

Settant'anni di pura passione automobilistica celebrati con un'edizione limitata che incarna l'essenza delle prestazioni e dell'innovazione.

Alpine ha svelato la A110 R 70, un'auto che non solo segna un anniversario importante, ma proietta il marchio verso il futuro, anticipando l'arrivo della versione elettrica.

A110 R 70: Un Tributo all'Eccellenza

Questa serie limitata, prodotta in soli 770 esemplari, è un concentrato di tecnologia e design. L'ampio uso della fibra di carbonio, dai cerchi alla carrozzeria, riduce il peso e migliora le prestazioni. Il motore da 300 CV, abbinato a un telaio ottimizzato per la pista, offre un'esperienza di guida senza compromessi. Disponibile in dieci colorazioni, la A110 R 70 include una speciale "capsula tricolore" che omaggia la storica A106 del 1955.

Novità nella Gamma A110: Arriva la GTS

Parallelamente all'edizione limitata, Alpine rinnova la sua gamma con l'introduzione della A110 GTS, che sostituisce le versioni GT e S. Questa nuova variante è pensata per chi cerca un equilibrio tra sportività e comfort, ideale sia per la pista che per l'uso quotidiano.

Design e Personalizzazione

La gamma A110 si arricchisce di nuove opzioni di personalizzazione, con colori della carrozzeria inediti e un kit aerodinamico GTS in fibra di carbonio, ispirato alla A110 R. Gli interni, curati nei minimi dettagli, offrono rivestimenti in pelle e Alcantara, con la possibilità di installare un impianto audio Focal Premium.

Disponibilità e Prezzi

La nuova gamma Alpine A110 sarà ordinabile in Italia a partire da marzo 2025, con un prezzo base di 66.300 euro IVA inclusa per la versione da 252 CV. L'edizione limitata A110 R 70 avrà un prezzo di partenza di 124.800 euro IVA inclusa, mentre la A110 GTS sarà disponibile a 81.000 euro IVA inclusa.

Con queste novità, Alpine conferma il suo impegno nel segmento delle auto sportive ad alte prestazioni, mantenendo vivo lo spirito che l'ha guidata per 70 anni.

Alpine continua a stupire con modelli che incarnano l'essenza della guida sportiva. La A110 R 70 è un tributo al passato e un ponte verso il futuro elettrico del marchio, mentre la nuova GTS amplia l'offerta, rendendo l'esperienza Alpine accessibile a un pubblico più ampio.