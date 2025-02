Alpine A290 debutta a Madrid con Zinedine Zidane: l’elettrica sportiva che conquista le strade

Alpine A290, la prima city-car sportiva completamente elettrica del brand francese, ha fatto il suo debutto su strada in grande stile.

A Madrid, tra le strade del centro storico e le ampie arterie della capitale spagnola, è stato Zinedine Zidane, ambasciatore Alpine e sostenitore dei programmi per le pari opportunità, a guidare il modello A290 GT Performance, incarnando perfettamente lo spirito dinamico del marchio.

“Grazie al mio ruolo di ambasciatore, ho avuto la fortuna di trascorrere un po’ di tempo con tutto il team del programma elettrico Alpine ed è stato appassionante”, ha dichiarato Zidane. “Ed eccomi qui a girare per Madrid con questa piccola A290 elettrica, magnifica! È incredibile, facile da guidare e al tempo stesso sportiva: un vero piacere!”.

Un’auto sportiva, elettrica e accessibile

L’Alpine A290 è una city-car a cinque posti che abbina il piacere di guida tipico del marchio a un’anima 100% elettrica. Il design aggressivo, le linee aerodinamiche e la tecnologia avanzata la rendono una delle proposte più interessanti del segmento. La A290 GT Performance, versione scelta da Zidane, esprime al meglio l’essenza sportiva della vettura, garantendo performance di alto livello abbinate a una guida scattante e reattiva.

Consegne già avviate in tutta Europa

Dopo il lancio ufficiale, Alpine ha iniziato le prime consegne dell’A290 ai clienti a fine dicembre 2024 in Francia, proseguendo ora il rollout in tutta Europa. La city-car elettrica ha già conquistato critica e pubblico, tanto da essere recentemente eletta Car of the Year. Questo riconoscimento rafforza la posizione di Alpine nel settore della mobilità sostenibile, dimostrando che sportività e zero emissioni possono coesistere senza compromessi.

Con il supporto di testimonial di spicco come Zinedine Zidane, Alpine A290 si prepara a rivoluzionare il concetto di auto sportiva urbana, combinando prestazioni, tecnologia e rispetto per l’ambiente. Un nuovo capitolo per il brand francese, che si afferma sempre più come punto di riferimento nell’era dell’elettrificazione.