Alpine A390_β: innovazione, materiali eco-sostenibili e design d'eccellenza

La presentazione della showcar Alpine A390_β segna un momento cruciale per il marchio francese, proiettandolo verso il futuro della mobilità sportiva.

Questa concept car non è solo un’anteprima della futura fastback A390, ma rappresenta un laboratorio a cielo aperto dove tecnologia, design e sostenibilità convergono. Il risultato? Un concentrato di avanguardia che getta le basi per i futuri modelli di serie di Alpine.

La showcar è stata progettata con l’intento di esplorare nuove possibilità tecniche e stilistiche, mettendo in discussione le convenzioni industriali. Ogni componente di A390_β è un pezzo unico, realizzato su misura grazie alla collaborazione con partner francesi di eccellenza. Tra questi spiccano Erpro Group, leader nella stampa 3D, e Lavoisier Composites, start-up specializzata nei materiali compositi eco-sostenibili.

Design e materiali: la ricerca dell’eccellenza

Secondo Stéphanie Petit, Chief Designer Color & Material di Alpine, la progettazione di una showcar come A390_β è l’opportunità perfetta per sperimentare materiali innovativi che rispecchino i valori del marchio: leggerezza, resistenza ed eco-responsabilità. Questa filosofia ha portato Alpine a collaborare con realtà artigianali francesi, caratterizzate da un know-how unico e da una vicinanza geografica strategica, ideale per la gestione dei progetti complessi.

Marc Poulain, Chief Advance Designer di Alpine, sottolinea l'importanza di queste collaborazioni per spingere i limiti del design e della tecnologia: «Avere accesso a partner agili e specializzati è un vero vantaggio per i nostri team di design. Questo ci consente di testare e migliorare costantemente le nostre creazioni, unendo le competenze per dare vita a oggetti unici al mondo».

L’apporto di Erpro Group: eleganza e precisione con la stampa 3D

Erpro Group, azienda leader nella stampa 3D, ha giocato un ruolo chiave nella creazione dei poggiatesta di A390_β. Questi elementi, concepiti come sculture trasparenti che richiamano il ghiaccio, incarnano la perfetta fusione tra leggerezza, solidità e flessibilità.

L’utilizzo dell’elastomero biologico Pebax® Rnew® di Arkema – derivato dai semi di ricino – ha permesso di realizzare componenti leggeri e traspiranti, ma anche resistenti agli urti. Dopo settimane di test e prototipazione, i poggiatesta hanno preso forma, rappresentando una novità assoluta nel settore automobilistico. Cyrille Vue, CEO di Erpro Group, descrive così la collaborazione: «Il nostro obiettivo è soddisfare il desiderio di innovazione dei nostri clienti, offrendo loro l’esperienza unica di Erpro nella stampa 3D».

Lavoisier Composites: la seconda vita dei materiali avanzati

Per il pianale della showcar, Alpine si è rivolta a Lavoisier Composites, una start-up di Lione specializzata nella creazione di materiali compositi eco-responsabili. Seguendo il principio di Antoine Lavoisier “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, l’azienda ha realizzato un pianale unico nel suo genere.

Utilizzando sottoprodotti dei settori aeronautico e fotovoltaico, Lavoisier Composites ha creato un componente che combina estetica e funzionalità. Le sfaccettature triangolari del pianale rivelano la brillantezza del carbonio e del silicio, richiamando un design minerale ispirato alle colonne di basalto. Esteban Villalon, CEO della start-up, spiega: «Dare una seconda vita ai materiali avanzati pone il rispetto della materia al centro dei nostri progetti industriali. Questo approccio diventa un punto di forza per i clienti che condividono il nostro impegno verso la sostenibilità».

Collaborazioni che fanno la differenza

La partnership con Erpro Group e Lavoisier Composites ha permesso ad Alpine di ampliare le proprie competenze in ambito tecnologico e di design. I risultati parlano chiaro: un’auto che rappresenta non solo una visione del futuro, ma anche un esempio concreto di come innovazione e sostenibilità possano coesistere.

I dati salienti del progetto testimoniano la complessità e l’impegno dietro questa realizzazione:

Lavoisier Composites: 1° progetto con Alpine, 9 mesi di lavoro, 360 profilati sul pianale

Erpro Group: Collaborazione dal 2022, 3 settimane per la produzione dei poggiatesta, 12 ore di produzione, 48 ore di raffreddamento

Verso un futuro sostenibile e innovativo

Alpine A390_β è molto più di una showcar: è un manifesto di intenti per il futuro della mobilità sportiva. Grazie all’utilizzo di materiali innovativi e collaborazioni strategiche con realtà all’avanguardia, Alpine dimostra come sia possibile conciliare performance, design ed eco-responsabilità. Un percorso che rende questa vettura non solo un oggetto unico, ma un simbolo del cambiamento per l’intero settore automobilistico.