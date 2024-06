Alpine e A$AP Rocky insieme a Parigi per il debutto di American Sabotage

Alpine si è affiancata ad A$AP Rocky per sostenere il lancio della sua nuova collezione AWGE, American Sabotage, durante la Fashion Week di Parigi.

La presentazione della collezione, che segna il debutto di A$AP Rocky nel mondo del prêt-à-porter, si è tenuta venerdì 21 giugno all’Hôtel de Maisons, un evento che ha unito arte, moda e impegno sociale.

La collezione American Sabotage, disegnata in collaborazione con Joshua Jamal e Bede Marchand, è composta da 30 capi anticonformisti che sfidano le convenzioni della moda tradizionale. Tra queste creazioni, spiccano i pezzi unici di Coucou Bebe, che hanno catturato l’attenzione per la loro originalità e audacia. La sfilata è stata accompagnata dalle note del prossimo album di A$AP Rocky, creando un’atmosfera carica di energia e creatività.

Nel cortile dell’Hôtel de Maisons, Alpine ha esposto due delle sue innovazioni più recenti: il prototipo a idrogeno Alpenglow e la nuova city car sportiva 100% elettrica A290. Questi veicoli rappresentano l’impegno di Alpine verso un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato, in linea con lo spirito innovativo della collezione di A$AP Rocky.

A$AP Rocky è arrivato alla sfilata al volante di un’Alpine A110 R, il modello sportivo della Marca francese, offrendo agli ospiti un’esperienza diretta del veicolo. Questo momento ha rappresentato un manifesto dell’approccio di Alpine, che mira a sfidare costantemente le convenzioni per creare un mondo più audace e creativo.

Il supporto di Alpine al lancio di American Sabotage dimostra l’impegno del brand nell’esplorare nuove idee creative senza compromessi. Questa collaborazione non solo ha portato alla ribalta la nuova collezione di A$AP Rocky, ma ha anche rafforzato l’immagine di Alpine come Marca internazionale, creativa e anticonformista.

Alpine e A$AP Rocky, attraverso questa partnership, hanno mostrato come moda e innovazione possano fondersi per creare qualcosa di veramente unico. La collezione American Sabotage e le innovazioni automobilistiche di Alpine sono entrambe espressioni di una visione che non teme di rompere gli schemi e di esplorare nuovi territori.

L’evento a Parigi è stato un successo, attirando l’attenzione di media e appassionati di moda e automobili da tutto il mondo. La sinergia tra A$AP Rocky e Alpine ha creato un momento memorabile, destinato a influenzare le tendenze future sia nel mondo della moda che in quello dell’automobilismo.

Con American Sabotage, A$AP Rocky ha dimostrato di avere una visione chiara e audace della moda, mentre Alpine ha ribadito la sua missione di innovare e ispirare. Questa collaborazione segna un nuovo capitolo per entrambi, e il futuro si preannuncia pieno di nuove e stimolanti sfide.