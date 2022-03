Alpine Academy svela il programma per scoprire i piloti del futuro

Alpine Academy è orgogliosa di svelare il suo nuovo programma Alpine Affiliate, il cui obiettivo è sostenere e far crescere le giovani speranze più promettenti ai loro esordi nella carriera motoristica e fungere, così, da potenziale vivaio di Alpine Academy.

Da oggi, il programma Alpine Affiliate offrirà ai suoi membri un sostegno professionale in una fase cruciale del loro percorso, in particolare con consigli per il futuro, allenamenti, mentoring, media training e tanto altro ancora. I piloti affiliati Alpine avranno anche la possibilità di avvalersi delle infrastrutture di classe mondiale del team presso la sede dell’Academy ad Enstone.



Dopo aver conseguito una pole position nella W Series nel 2021, Abbi Pulling sarà la prima donna pilota della storia ad essere “affiliata Alpine”. Questa giovane britannica sarà anche la prima donna ad entrare nel programma di Alpine Academy. Dopo aver conquistato diversi piazzamenti sul podio nel Campionato di Gran Bretagna FIA di Formula 4, Abbi tornerà alla W Series per disputare il titolo di questa stagione. Inoltre, Abbi sarà la punta di diamante dell’impegno di Alpine per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, in grado di facilitare l’integrazione e la crescita delle donne in azienda.

Abbi sarà affiancata da Hadrien David. Ex pilota dell’Academy, questo francese è il campione più giovane della storia del Campionato FIA di Formula 4, dopo essersi imposto in Francia a soli quindici anni nel 2019. Hadrien disputerà il Campionato europeo di Formula Regionale by Alpine (FRECA) per il secondo anno consecutivo con il team R-ace GP.



Il terzo membro del programma Alpine Affiliate sarà Nikola Tsolov, che si appresta a compiere i suoi primi giri in monoposto. Il pilota bulgaro, la cui carriera è seguita personalmente da Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1, ha ottenuto ottimi successi nel karting e correrà per Campos Racing nella stagione 2022 del Campionato di Spagna FIA di Formula 4.



La promozione sarà completata dal giapponese Kean Nakamura e dal brasiliano Matheus Ferreira, due grandi speranze del karting. Scambiandosi regolarmente le posizioni in pista, Kean è diventato Campione del Mondo FIA di ​​Karting nella categoria OK-Junior, dove anche Matheus ha fatto un’ottima impressione. Questi due adolescenti di quattordici anni correranno nella serie OK Karting, entrambi per Kart Republic.



Il nuovo programma Alpine Affiliate sarà sotto la supervisione di Mia Sharizman, Direttore di Alpine Academy, e di Davide Brivio, Direttore dei Progetti di Gara. Entrambi continuano così la loro incessante ricerca delle migliori giovani speranze del mondo per farle entrare in Alpine Academy.

Mia Sharizman, Direttore di Alpine Academy: Siamo molto contenti di annunciare il nostro programma Alpine Affiliate creato trasversalmente all’Academy a partire da quest’anno. Il programma offrirà ai giovani piloti di gare di tutto il mondo un sostegno cruciale, consigli per la loro carriera e una vera e propria formazione. Abbiamo cinque giovani speranze nel programma con Abbi, Hadrien, Nikola, Kean e Matheus nel nostro team. Più a lungo termine, prevediamo che il programma Alpine Affiliate alimenterà l’Academy contribuendo ai nostri incessanti sforzi per attirare i giovani di maggior talento al mondo, il tutto al fine di garantire i futuri successi di Alpine nel motorsport.