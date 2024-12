Alpine diventa title partner dell’Hexagon Cup: un nuovo traguardo per il padel internazionale

Alpine continua a dimostrare il proprio impegno nello sport con una mossa strategica: la casa automobilistica francese diventa title partner dell’Hexagon Cup,

il torneo di padel che inaugura la stagione internazionale. La manifestazione, ribattezzata Alpine Hexagon Cup, rappresenta un’occasione per valorizzare il DNA della Marca, da sempre legato a leggerezza, agilità e prestazioni sportive.

La prima edizione dell’Hexagon Cup ha già riscosso un enorme successo, con 28.000 visitatori, consolidando il padel come disciplina in forte crescita. Per l’edizione 2025, Alpine eleva ulteriormente la partnership. In primo piano ci sarà il contributo del team A-Padel, con la giocatrice di punta Claudia Fernandez e la partecipazione del 10 Padel Team, guidato dal pilota di F1 Pierre Gasly e dall’imprenditore Loïc Fery.

Oltre al prestigio della title partnership, Alpine si distingue per la presenza sul campo e fuori. Durante il torneo, i modelli iconici come l’A110 e la A290 saranno esposti lungo il viale principale del Madrid Arena, creando un ponte tra il mondo sportivo e quello automobilistico. Inoltre, uno stand interattivo permetterà al pubblico di immergersi in attività di simulazione di guida, regalando un’esperienza unica.

Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine, ha commentato:

"Nel 2025 continuiamo a investire in questo sport spettacolare, dopo un 2024 incredibile. La partnership con l’Hexagon Cup non solo ci consente di aumentare la visibilità della Marca, ma crea anche un legame unico tra padel e motorsport, grazie alla partecipazione di Pierre Gasly.”

Astrid Thams, Direttrice Commerciale dell’Hexagon Cup, ha sottolineato l’importanza della collaborazione:

"Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Alpine, un partner proattivo e prestigioso. L’edizione 2025 sarà un punto di riferimento per il padel internazionale e continuerà a spingere questa disciplina verso il massimo potenziale."

Grazie alla strategia Alpine, l’Hexagon Cup non è solo un evento sportivo ma una piattaforma di connessione tra mondi diversi, uniti dalla passione per le prestazioni, l’innovazione e lo spettacolo.

LA COMPOSIZIONE DELLE OTTO SQUADRE DELL’HEXAGON CUP

10 Padel Team di Pierre Gasly

Miguel Yanguas: 22 anni, spagnolo, 8° nella classifica mondiale maschile

Claudia Fernandez: 18 anni, spagnola, 4° nella classifica mondiale femminile

Carmen Goenaga: 20 anni, spagnola, 23° nella classifica mondiale femminile

Javier Garrido: 24 anni, spagnolo, 10° nella classifica mondiale maschile

Tamara Icardo: 29 anni, spagnola, 17° nella classifica mondiale femminile

Lucia Peralta: 18 anni, spagnola, 74° nella classifica mondiale femminile

Bella Puerto Rico Team di Carlos Lopez e Maria Esteve

Arturo Coello: 22 anni, spagnolo, campione del mondo di padel nel 2024

Beatriz Gonzalez: 23 anni, spagnola, 6° nella classifica mondiale femminile

Jimena Velasco: 20 anni, spagnola, 38° nella classifica mondiale femminile

Coki Nieto: 22 anni, spagnolo, 12° nella classifica mondiale maschile

Andrea Ustero: 15 anni, spagnola, 15° nella classifica mondiale femminile

Marta Arellano: 18 anni, spagnola, 69° nella classifica mondiale femminile.

ElevenEleven Team di Eva Longoria

Fernando Belasteguin: 45 anni, argentino, 21° in classifica mondiale maschile

Paula Josemaria: 28 anni, spagnola, campionessa del mondo di padel nel 2024

Valentino Libaak: 19 anni, argentino, 38° nella classifica mondiale maschile

Alejandra Alonso: 18 anni, spagnola, 18° nella classifica mondiale femminile

Raquel Eugenio: 16 anni, spagnola, 62° nella classifica mondiale femminile.

Hexagon Team dell’Hexagon Cup

Paquito Navarro: 35 anni, spagnolo, 9° nella classifica mondiale maschile

Alejandra Salazar: 39 anni, spagnola, 13° nella classifica mondiale femminile

Sofia Saiz: 21 anni, spagnola, 44° nella classifica mondiale femminile

Alex Chozas: 21 anni, argentino, 28° nella classifica mondiale maschile

Aranzazu Osoro: 28 anni, argentina, 16° nella classifica mondiale femminile

Camila Fassio: 17 anni, spagnola, 97° nella classifica mondiale femminile.

Advantage Padel Team di Andy Murray

Martin Di Nenno: 27 anni, argentino, 6° nella classifica mondiale maschile

Delfi Brea: 25 anni, argentina, 5° nella classifica mondiale femminile

Martina Calvo: 16 anni, spagnola, 79° nella classifica mondiale femminile

Juan Tello: 29 anni, argentino, 20° nella classifica mondiale maschile

Sofia Araujo: 30 anni, portoghese, 8° nella classifica mondiale femminile

Marta Borrero: 21 anni, spagnola, 54° nella classifica mondiale femminile.

KRU Padel Team di Messi e Kun Aguero

Federico Chingotto: 28 anni, argentino, 4° nella classifica mondiale maschile

Claudia Jensen: 19 anni, spagnola, 11° nella classifica mondiale femminile

Marina Lobo: 21 anni, spagnola, 49° nella classifica mondiale femminile

Momo Gonzalez: 29 anni, spagnolo, 11° nella classifica mondiale maschile

Veronica Virseda: 32 anni, spagnola, 14° nella classifica mondiale femminile

Agueda Perez Ortiz: 17 anni, spagnola, 50° nella classifica mondiale femminile.

Rafa Nadal Academy Team di Rafael Nadal

Alex Ruiz: 30 anni, spagnolo, 15° nella classifica mondiale maschile

Marta Ortega: 27 anni, spagnola, 7° nella classifica mondiale femminile

Noa Canovas: 20 anni, spagnola, 37° nella classifica mondiale femminile

Franco Stupaczuk: 28 anni, argentino, 5° nella classifica mondiale maschile

Gemma Triay: 32 anni, spagnola, 3° nella classifica mondiale femminile

Noemi Aguilar: 18 anni, spagnola, 56° nella classifica mondiale femminile.

RL Padel Team di Robert Lewandowski