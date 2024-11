Alpine nuova A290: la hot hatch elettrica compatta che ridefinisce la sportività urbana

Con l’arrivo della A290, Alpine si affaccia nel mondo delle elettriche senza abbandonare il DNA sportivo che ha reso leggendario il marchio.

Questa hot hatch compatta incarna una nuova filosofia di mobilità urbana, che unisce prestazioni, eleganza e sostenibilità. Con tecnologie d'avanguardia e una piattaforma progettata per esaltare il piacere di guida, Alpine A290 si pone come alternativa di alto livello tra le auto elettriche compatte, offrendo una gamma completa di funzionalità e dotazioni per un'esperienza unica.

Design esterno: compatta e aggressiva

Il design esterno della A290 si distingue per linee muscolose e proporzioni che la rendono inconfondibile, nonostante le dimensioni ridotte. Con una lunghezza di soli 3,99 metri, la A290 sfrutta appieno la piattaforma AmpR Small, che consente di allargare le carreggiate di 60 mm per una maggiore stabilità e presenza su strada. Lo sviluppo del design è stato affidato al team diretto da Antony Villain, che ha creato un’estetica grintosa e sportiva, ispirata agli iconici modelli Alpine. Elementi distintivi, come la firma luminosa a quattro fari con motivi a X, rievocano il mondo del rally e conferiscono alla vettura una personalità unica, accentuata dalla sequenza di benvenuto che si attiva con il rilevamento della chiave Keyless Entry.

A livello di carrozzeria, la A290 offre dettagli come i parafanghi pronunciati, le minigonne laterali sottili e l’antenna shark nera, mentre il motivo “Snowflake” è integrato nel paraurti anteriore. La gamma colori include il nuovo Blu Alpine Vision, con effetti chiaroscurali creati per sottolineare i contrasti delle forme. La serie Première Édition, disponibile in soli 1.955 esemplari, sarà lanciata in quattro versioni esclusive, inclusi i colori Nero Profondo e Bianco Nival, simbolo dell’heritage Alpine.

Interni: abitabilità e comfort in stile Alpine

Gli interni della A290 rappresentano una fusione tra sportività e comfort, con un design pensato per esaltare l’esperienza di guida senza sacrificare l’abitabilità. La configurazione a cinque porte consente un facile accesso per tutti i passeggeri, mentre il bagagliaio da 326 litri assicura un’ottima capacità di carico. Gli interni sono dominati da tonalità intense come il Deep Blue e da dettagli curati che esprimono la qualità tipica del marchio Alpine. I sedili sportivi, disponibili in tessuto TEP o in pelle nappa nelle versioni più pregiate, sono dotati di rinforzi laterali per garantire il massimo supporto, mantenendo al contempo la morbidezza necessaria per il comfort di guida quotidiano.

Il volante sportivo a tre razze, ispirato alla Formula 1, è dotato di pulsanti in alluminio specifici: il pulsante RCH (Recharge) per la regolazione della frenata rigenerativa e il selettore delle modalità di guida, che consente di variare le impostazioni a seconda delle esigenze. La strumentazione include anche un pulsante OV (Overtake) rosso, situato sulla razza destra del volante, per l’accesso immediato alla potenza massima. La console centrale alta e il display centrale da 10,1 pollici, orientato verso il conducente, migliorano l’ergonomia dell’abitacolo, mentre l’ambient lighting configurabile e il cruscotto retroilluminato contribuiscono a creare un’atmosfera esclusiva.

Tecnologie di bordo: l’esperienza digitale immersiva

A bordo della A290, Alpine ha implementato un sistema tecnologico avanzato che offre un’esperienza di guida connessa e altamente personalizzabile. La strumentazione digitale comprende un display centrale da 10,1 pollici e un quadro strumenti da 10,25 pollici dietro al volante, con grafiche specifiche ispirate al mondo delle corse. Quattro temi grafici principali, tra cui Iconic e Navigation, permettono di adattare la visualizzazione alle esigenze del conducente. Alpine ha creato grafiche con forme triangolari che mostrano le informazioni chiave, come la velocità e il livello di rigenerazione, in modo nitido e intuitivo.

La piattaforma Android Automotive supporta il sistema infotainment Alpine Portal, che integra Google Maps con Route Planner per veicoli elettrici, Google Assistant e Google Play per l’accesso a numerose app. Il display centrale permette di navigare facilmente tra le funzionalità, mentre l’assistente vocale consente di controllare la navigazione, la musica e le funzioni di climatizzazione senza distogliere lo sguardo dalla strada. Le modalità di guida della A290, attivabili tramite un pulsante specifico sul volante, includono Normal, Sport, Save e Perso. Quest’ultima permette al conducente di personalizzare le impostazioni della risposta dell’acceleratore, della sterzata, dell’illuminazione e del suono motore.

Alpine telemetrics: live data e coaching

Alpine Telemetrics è una funzionalità avanzata che fornisce al conducente informazioni dettagliate sul veicolo e suggerimenti di guida. La sezione Live Data permette di monitorare in tempo reale dati come forze G laterali e longitudinali, potenza e stato della batteria. La modalità Coaching offre consigli per migliorare le capacità di guida e sfruttare al massimo il potenziale della A290, fornendo suggerimenti su frenata, traiettorie e gestione della deriva. Inoltre, la sezione Challenges permette di affrontare sfide su agilità, potenza e resistenza, con un approccio ispirato al mondo dei videogiochi.

Motore e prestazioni: la sportività al servizio dell’elettrico

La Alpine A290 monta un motore elettrico con due opzioni di potenza: 180 CV per le versioni GT e GT Premium, e 220 CV per le versioni GT Performance e GTS. Con una distribuzione del peso attentamente calibrata e un baricentro ribassato grazie alla piattaforma AmpR Small, la A290 offre una guida reattiva e dinamica. Il sistema di sospensioni multilink e il differenziale elettronico a slittamento limitato migliorano la trazione e la stabilità, garantendo un’esperienza di guida precisa. La funzione Launch Control consente al conducente di ottenere la massima accelerazione in partenza, mentre la modalità Overtake, attivabile tramite un pulsante sul volante, eroga istantaneamente la potenza massima disponibile.

Il sistema di frenata è composto da freni Brembo con pinze anteriori a quattro pistoncini e dischi da 320 mm, abbinati a un sistema brake-by-wire che gestisce la transizione tra frenata rigenerativa e idraulica. La frenata rigenerativa è regolabile su quattro livelli, permettendo al conducente di scegliere la modalità di rigenerazione più adatta.

Autonomia e ricarica: un ecosistema completo

L’Alpine A290 è dotata di una batteria da 52 kWh, che garantisce fino a 380 km di autonomia WLTP. La ricarica in corrente continua a 100 kW consente di passare dal 15 all’80% in soli 30 minuti, rendendo la A290 perfetta anche per lunghi viaggi. Il caricabatterie di bordo da 11 kW permette una ricarica agevole nelle stazioni di corrente alternata, con una durata di circa tre ore per una carica completa. Inoltre, la A290 è dotata di ricarica bidirezionale tramite il sistema V2L, che consente di alimentare dispositivi esterni direttamente dalla vettura.

Il sistema di navigazione GPS Google Maps con Route Planner per veicoli elettrici è una dotazione di serie che ottimizza i percorsi, calcolando tappe di ricarica in base ai consumi e alla temperatura della batteria.

Gamma, allestimenti e prezzi

L’offerta della A290 include quattro versioni che rispondono alle diverse esigenze di stile e prestazioni:

GT 180 CV: con cerchi Iconic da 19”, pneumatici Michelin Pilot Sport EV, Adaptive Cruise Control e interni sportivi riscaldati in tessuto TEP, a partire da €38.700.

GT Premium 180 CV: include tetto nero a contrasto, interni in pelle nappa e impianto audio premium Devialet, a partire da €41.900.

GT Performance 220 CV: offre pneumatici Michelin Pilot Sport 5, pinze freno rosse e sistema Alpine Telemetrics Premium, a partire da €41.700.

GTS 220 CV: top di gamma con cerchi Snowflake, interni in pelle nappa e tetto a contrasto, a partire da €44.700.

La Première Édition, limitata a 1.955 esemplari, è disponibile in quattro varianti esclusive, con dettagli di stile unici e una placca numerata, al prezzo di €46.200.

Alpine A290 combina sportività, innovazione e sostenibilità, posizionandosi come una delle hot hatch elettriche più avanzate sul mercato. Con tecnologie di bordo di ultima generazione, un design accattivante e prestazioni che rispettano l’heritage del marchio, A290 offre un’esperienza di guida inedita nel panorama delle elettriche compatte.