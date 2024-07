Alpine protagonista al Goodwood Festival of Speed 2024

Alpine sarà uno dei protagonisti principali del Goodwood Festival of Speed 2024, con la partecipazione dei piloti Jack Doohan, Kush Maini e Sophia Flörsch, che rappresenteranno il BWT Alpine F1 Team.

Questa edizione del prestigioso evento, che si terrà dall'11 al 14 luglio, vedrà i tre piloti affrontare la celebre salita di Goodwood al volante della leggendaria monoposto E20. Questo veicolo, progettato da Enstone, è stato uno dei protagonisti del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2012, ottenendo una vittoria memorabile al Gran Premio di Abu Dhabi con Kimi Räikkönen alla guida. L'E20 ha già fatto un'apparizione al Goodwood Festival nel 2019, lasciando un'impronta indelebile nei cuori degli appassionati.

Jack Doohan, pilota di riserva del BWT Alpine F1 Team dall'inizio del 2023, sarà al volante dell'E20 sabato 13 luglio. Il ventunenne australiano ha già maturato una significativa esperienza alla guida di una Formula 1, avendo partecipato a diverse sessioni di prove libere dei Gran Premi dal 2022, l'ultima delle quali solo due settimane fa a Montreal. Jack è entusiasta di poter incontrare i fan e di vivere l'esperienza unica della cronoscalata di Goodwood.

Kush Maini, membro dell'Alpine Academy, sarà presente giovedì 11 e venerdì 12 luglio. Il giovane pilota indiano ha recentemente completato la sua prima giornata di test su una Formula 1 moderna, l'A522 del 2022, a Spielberg, in Austria. Kush è ansioso di riprendere il volante di una Formula 1 in un contesto così prestigioso, ricordando i suoi idoli e il fascino della monoposto che guidava Kimi Räikkönen.

Sophia Flörsch, anch'essa parte dell'Alpine Academy, sarà protagonista domenica 14 luglio. Prima donna a conquistare punti nel Campionato FIA di Formula 3 sul circuito di Spa-Francorchamps nel 2023, Sophia farà i suoi primi giri al volante di una Formula 1 proprio durante la salita di Goodwood. Per Sophia, questa è un'opportunità incredibile per entrare nella storia e per sperare in una lunga carriera nelle competizioni di alto livello.

Il Goodwood Festival of Speed è un appuntamento imperdibile per team e appassionati di motorsport. Ogni anno, subito dopo il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, il festival riunisce tutte le categorie delle competizioni e dell’industria automobilistica in un evento che celebra la passione per le corse e le auto di tutti i tempi.

Oltre alla partecipazione dei suoi piloti, il BWT Alpine F1 Team si unirà ai festeggiamenti con mostre e dimostrazioni durante i quattro giorni della manifestazione, in collaborazione con Alpine Cars. Tra le auto esposte, ci saranno il veicolo che ha partecipato alla Pikes Peak, la concept-car dinamica a idrogeno Alpenglow e la nuova city car sportiva 100% elettrica A290, che farà il suo debutto nel Regno Unito. Questa collezione rappresenta non solo la storia e l'eredità di Alpine, ma anche il suo futuro innovativo e sostenibile.

I fan avranno l'opportunità unica di vincere biglietti per il Goodwood Festival of Speed, grazie a un concorso organizzato da BWT Alpine F1 Team sui social network fino a domenica 30 giugno. Il fortunato vincitore otterrà due hospitality pass per il Padiglione Surtees, mentre altri cinque vincitori riceveranno due biglietti di ingresso, permettendo loro di vivere da vicino le emozioni dell'evento.

Programma dei Piloti

Giovedì 11 luglio: Kush Maini

Venerdì 12 luglio: Kush Maini

Sabato 13 luglio: Jack Doohan

Domenica 14 luglio: Sophia Flörsch

Dichiarazioni dei Protagonisti

Jack Doohan ha espresso la sua eccitazione per l'evento: "Non vedo l’ora di partecipare al Goodwood Festival of Speed e alla cronoscalata con l’E20 di BWT Alpine F1 Team. Goodwood è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motorsport e sono impaziente di vedere le altre auto che saranno presenti nella giornata. Mio padre ha fatto la cronoscalata con una MotoGP, per cui spero che mi darà qualche consiglio. Non vedo anche l’ora di incontrare tutti i fan presenti in questa giornata che si preannuncia fantastica."

Anche Kush Maini ha condiviso il suo entusiasmo: "Non vedo l’ora di prendere il volante dell’E20 a Goodwood per BWT Alpine F1 Team. Sarà fantastico riprendere in mano una Formula 1 dopo i test di Spielberg, soprattutto con un’auto che vanta un tale track record. Mi ricordo di aver visto Kimi Räikkönen gareggiare per il team nel 2012, per cui guidare la sua monoposto sarà un momento davvero speciale. Goodwood è un evento per i fan, per cui spero di vedere più gente possibile."

Sophia Flörsch, dal canto suo, ha dichiarato: "Vivere la mia prima esperienza al volante di una Formula 1 con BWT Alpine F1 Team a Goodwood è un’opportunità incredibile. Non trovo abbastanza parole per ringraziarli per avermi dato la possibilità di intraprendere questa famosa cronoscalata con l’E20. Compiere i miei primi giri con una Formula 1 nell’ambito di un evento storico come Goodwood rende il tutto ancora più speciale. Spero che sarà solo la prima di una lunga serie di gare!"

La presenza del BWT Alpine F1 Team al Goodwood Festival of Speed 2024 promette di essere uno degli eventi più attesi e spettacolari dell'anno. Con la partecipazione di Jack Doohan, Kush Maini e Sophia Flörsch, i fan del motorsport avranno l'opportunità di vedere in azione alcuni dei giovani talenti più promettenti della scena automobilistica mondiale, alla guida di una monoposto storica come l'E20. L'evento sarà un'occasione unica per celebrare la passione per le corse e per scoprire le innovazioni future di Alpine Cars.