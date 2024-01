"Alpine Sponsor Ufficiale dell'Hexagon Cup di Padel"

Alpine sta intensificando il suo impegno nel mondo del padel, uno sport dinamico e spettacolare, in linea con i valori della marca legati alle prestazioni sportive, leggerezza e agilità.

La nuova partnership prevede la presenza del logo Alpine sui bordi delle reti dei campi principali al Madrid Arena, Spagna. Inoltre, durante il torneo che si svolgerà dal 31 gennaio al 4 febbraio 2024, la show-car Alpine A290_β sarà in esposizione, e uno stand dedicato alla marca, con l'esibizione di un modello Alpine A110, accoglierà il pubblico presso la sede dell'evento. Questa iniziativa offre a Alpine visibilità e coinvolgimento durante l'evento, consolidando il suo ruolo nel mondo del padel.

La partnership di Alpine con l'Hexagon Cup era scontata ed è in linea con la nostra decisione di proseguire l’investimento nel padel, dopo la presenza al Greenweez Paris Major a Roland-Garros, con un formato innovativo di gare, squadre miste e NextGen. La passione e lo spirito di squadra sono valori cardine del DNA di Alpine e non vedo l’ora di partecipare a questa spettacolare competizione e svelare i testimonial del team Alpine di Padel, spiega Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Client Experience di Alpine.

Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare il partenariato con Alpine come sponsor automobilistico ufficiale del torneo. Ci fa estremamente piacere avere l’opportunità di lavorare insieme per offrire ai fans un’esperienza memorabile e unire il meglio del padel e del motorsport. Questa partnership riflette l’impegno dell’Hexagon Cup e di Alpine per l’eccellenza, l’innovazione e la passione, commenta Carlos Almazán, Direttore Sportivo dell’Hexagon Cup.