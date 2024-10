Alpine svela tre anteprime mondiali al Salone dell’Auto di Parigi 2024: elettrificazione, innovazione e personalizzazione al centro della scena

Al Salone dell'Auto di Parigi 2024, Alpine ha entusiasmato appassionati e critici con la presentazione di tre anteprime mondiali che segnano un nuovo capitolo nella storia della marca.

Con la showcar A390_β, il prototipo Alpenglow Hy6 e l’esclusiva A110 R Ultime, Alpine si afferma come un protagonista della transizione verso la mobilità sportiva elettrica e decarbonizzata, senza rinunciare alla tradizione e alle prestazioni.

A390_β: Il futuro delle fastback sportive

Al centro della scena, Alpine ha presentato la A390_β, una showcar che anticipa la futura fastback sportiva del marchio. Questo modello, che verrà prodotto a Dieppe a partire dal 2025, si inserisce nel progetto del Dream Garage di Alpine, un insieme di veicoli 100% elettrici destinati a ridefinire le prestazioni sportive in chiave sostenibile. Dopo il lancio della A290, la prima city car sportiva elettrica, la A390_β si distingue per il suo design aerodinamico, ispirato alle linee iconiche della A110, e per un livello di performance che promette di soddisfare anche i più esigenti.

Con la A390_β, Alpine dimostra come sia possibile coniugare la tradizione sportiva con l’innovazione tecnologica, offrendo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente, mantenendo al contempo l’obiettivo di ridurre l'impatto ambientale.

Alpenglow Hy6: La sportività decarbonizzata

Presentata per la prima volta al Salone dell'Auto del 2022, Alpenglow ritorna a Parigi in una nuova versione evoluta, denominata Hy6. Questo prototipo è dotato di un inedito motore V6 a idrogeno, sviluppato interamente da Alpine, che eroga una potenza di 740 cv. Con un cilindrata di 3.5 litri, il motore offre un equilibrio ottimale tra prestazioni sportive ed emissioni ridotte, posizionando l'Alpenglow Hy6 come una delle soluzioni più innovative nel campo della decarbonizzazione.

Alpenglow Hy6 non è solo un esercizio di stile o un laboratorio su ruote, ma rappresenta una visione concreta per il futuro della sportività sostenibile. Il suo design futuristico e le prestazioni tecniche avanzate dimostrano come Alpine stia esplorando nuove frontiere nell’automotive, all'insegna di una mobilità più rispettosa dell'ambiente senza compromettere la potenza e l’emozione che caratterizzano i modelli del marchio.

A110 R Ultime: L’esperienza sportiva al massimo livello

Per gli amanti della personalizzazione e delle prestazioni estreme, Alpine ha lanciato la A110 R Ultime, un’edizione limitata a soli 110 esemplari che offre il meglio dell’ingegneria Alpine e del programma bespoke Atelier. Questa nuova versione della A110 R porta la sportività a nuovi livelli, con un motore potenziato fino a 345 cv e una coppia massima di 420 Nm disponibile a partire da 3.200 giri/minuto. La A110 R Ultime vanta un carico aerodinamico superiore rispetto alla versione A110 R Turini, aumentando la stabilità e le prestazioni in pista.

La possibilità di personalizzare completamente il veicolo tramite il programma Atelier consente ai clienti di creare una A110 R Ultime unica, esprimendo la propria visione di sportività. Con il suo telaio leggero e l’aerodinamica affinata, questo modello promette un’esperienza di guida senza compromessi, pensata per chi cerca il massimo delle performance.

Innovazione e tradizione: La nuova identità di Alpine

Con la presentazione di questi tre modelli, Alpine conferma la sua posizione di punta nell’evoluzione dell’automobilismo sportivo. La transizione verso una gamma 100% elettrica, l’esplorazione delle tecnologie a idrogeno e l’attenzione alla personalizzazione rappresentano i pilastri della strategia del marchio per i prossimi anni.

Alpine dimostra che l’innovazione non significa abbandonare le proprie radici, ma piuttosto integrarle in una visione più ampia, dove performance e sostenibilità possono coesistere. Con modelli come la A390_β, l’Alpenglow Hy6 e la A110 R Ultime, il marchio riesce a soddisfare le aspettative dei puristi della guida sportiva, offrendo al contempo soluzioni all’avanguardia per un futuro più green.

Al Salone dell'Auto di Parigi 2024, Alpine ha confermato il suo ruolo di pioniere nella sportività del futuro, presentando una gamma che guarda oltre i confini tradizionali dell’automobilismo. Con la A390_β, l’Alpenglow Hy6 e la A110 R Ultime, Alpine dimostra che il connubio tra innovazione, sostenibilità e performance è non solo possibile, ma necessario per affrontare le sfide del domani.