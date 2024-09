America’s Cup 2024: spazio alle donne e ai giovani con eventi dedicati

La 37^ America’s Cup si apre a nuove generazioni e alle donne, con due eventi dedicati che mettono in luce il talento emergente nel mondo della vela.

La UniCredit Youth America’s Cup è riservata agli equipaggi under 25, mentre la Puig Women’s America’s Cup è dedicata ai team femminili, senza limiti di età. Questi eventi segnano un passo importante verso l'inclusione e l'espansione della competizione ai futuri campioni e alle atlete di spicco.

L’impegno di Luna Rossa Prada Pirelli: pronti a dare il massimo

In vista delle regate giovanili, è stata organizzata una conferenza stampa con i rappresentanti dei team partecipanti. Marco Gradoni, skipper del team giovanile di Luna Rossa Prada Pirelli, ha espresso entusiasmo per la sfida imminente: «Dopo l’esperienza di Jeddah, siamo pronti ad affrontare le condizioni di Barcellona. Il supporto del nostro team e della squadra femminile è stato fondamentale per la preparazione».

L’equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli per la UniCredit Youth America’s Cup sarà composto da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini (timonieri), Federico Colaninno e Rocco Falcone (trimmer). Un team determinato, pronto a competere con i migliori giovani velisti del mondo.

Formato e regole delle regate

Entrambi gli eventi si svolgono a bordo dei monoscafi foiling One Design AC40, con equipaggi di quattro persone (due timonieri e due trimmer). A differenza delle regate tradizionali, i sistemi di controllo delle vele e dei foil sono alimentati da batterie, eliminando così la necessità di ciclisti a bordo. Il formato delle regate riprende quello delle precedenti Preliminary Regattas di Vilanova i La Geltrú e di Jeddah, con una combinazione di regate di flotta e una finalissima a Match Race.

In ogni evento partecipano dodici team, suddivisi in Gruppo 1 e Gruppo 2, includendo sei team di America’s Cup e sei team su invito. Nei turni di qualificazione, ogni gruppo affronterà fino a otto regate di flotta. Al termine delle qualifiche, i migliori tre team di ogni gruppo accederanno alla finale di flotta, composta da quattro regate. Da qui emergeranno i due team migliori che si affronteranno nella finalissima a match race.

Un futuro promettente per la vela internazionale

Questi eventi rappresentano una grande opportunità per i giovani velisti e le atlete di dimostrare le proprie capacità a livello internazionale. L’inclusione di squadre under 25 e femminili nell'America’s Cup dimostra il continuo impegno per l'evoluzione della vela, aprendo le porte a una nuova generazione di talenti che contribuiranno a plasmare il futuro di questa storica competizione.

Nei primi turni di qualificazione, ogni gruppo disputerà fino a un totale di otto regate di flotta. Al termine, i primi tre team di ciascun gruppo disputeranno una finale di flotta (quattro regate) per determinare sia la classifica generale, sia i due top team che correranno poi la finalissima a match race.

UniCredit Youth Americas’ Cup – Calendario

17 settembre: Gruppo 1 (4 regate di flotta)

18 settembre: Gruppo 2 (4 regate di flotta)

20 settembre: Gruppo 1 (4 regate di flotta)

21 settembre: Gruppo 2 (4 regate di flotta)

22 settembre: i migliori tre team di ogni gruppo disputano la finale (quattro regate)

26 settembre: finalissima a match race

Puig Women's America's Cup – Calendario

05 ottobre: Gruppo 1 (4 regate di flotta)

06 ottobre: Gruppo 2 (4 regate di flotta)

08 ottobre: Gruppo 1 (4 regate di flotta)

09 ottobre: Gruppo 2 (4 regate di flotta)

11 ottobre: i migliori tre team di ogni gruppo disputano la finale (quattro regate)

13 ottobre: finalissima a match race

Di seguito le principali regole applicate

PARTENZA la linea di partenza sarà delimitata da due boe geostazionarie

- Le barche devono tagliare la linea entro 3 minuti dal segnale di partenza.

PERCORSO bastone bolina – poppa, con cancelli di bolina e di poppa

- Il Comitato di Regata può ridurre il percorso, ma dovendo completare almeno 2 lati, può fermare la regata non prima del cancello di poppa.

TEMPO LIMITE

- Perché la regata sia valida devono essere rispettati due tempi limite: uno per il primo cancello (10’) e uno per il percorso completo (30’).

- La prima barca deve passare il primo cancello di bolina entro il relativo tempo limite e deve tagliare la linea di arrivo entro il tempo limite totale.

- Una volta che la prima barca completa il percorso, dopo 5’ il Comitato chiude l’arrivo.

- Se una barca taglia l’arrivo nel tempo limite, la regata è valida. Le altre imbarcazioni saranno classificate in base alla loro posizione sulla linea di arrivo o, comunque, in base alla loro posizione sui cancelli precedenti.

PENALITÀ

- La barca penalizzata deve “perdere” 75 m rispetto all’imbarcazione indicata dagli Umpire. Se viene assegnata una penalità prima della partenza, questa deve essere eseguita entro 60 secondi (ma non prima della partenza).

- Se una barca all’arrivo ha penalità, le verranno aggiunti 20 secondi / penalità sul suo tempo al traguardo.

PUNTEGGIO

Posizione Punti

1° 10

2° 7

3° 5

4° 3

5° 2

6° 1