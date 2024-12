Ampere inaugura il nuovo Software Center europeo a Sophia Antipolis

Ampere, azienda europea specializzata in veicoli elettrici intelligenti, ha inaugurato il suo nuovo Software Center europeo presso il prestigioso parco tecnologico di Sophia Antipolis, vicino a Nizza.

Con una superficie di oltre 4.600 metri quadrati, il sito rappresenta un investimento strategico per accelerare lo sviluppo del Software Defined Vehicle (SDV) e consolidare il ruolo di Ampere come leader nell’innovazione automobilistica.

Un centro al servizio dell’innovazione e della collaborazione

La struttura, progettata specificamente per lo sviluppo software automobilistico, ospita 800 m² di laboratori avanzati e 2.200 m² di spazi dedicati ad attività terziarie, offrendo condizioni ottimali per circa 340 residenti. Al suo interno lavorano già 200 ingegneri altamente qualificati, specializzati in: Intelligenza artificiale. Connettività e funzionalità OTA (Over The Air). Cybersecurity e safety. Architettura e integrazione software

Il Software Center di Ampere è concepito come un ecosistema aperto, collaborando con partner tecnologici di rilievo come Google e Qualcomm, oltre a start-up, università e istituti di ricerca.

Strutture all’avanguardia per l’efficienza e l’innovazione

L’edificio include 214 uffici dotati di schermi curvi da 49 pollici, 70 banchi di prova per test di laboratorio e un laboratorio dedicato ai test automobilistici. Gli ambienti sono progettati per favorire sinergie e pratiche agili, con 38 sale riunioni moderne e spazi aperti per incontri informali.

Al centro del complesso, l’Atrium funge da punto di aggregazione per i dipendenti, promuovendo un clima di collaborazione e innovazione. L’integrazione di spazi workcafé rende il lavoro più fluido e interattivo, migliorando l’efficienza collettiva.

Il software: la chiave della strategia di Ampere

Con il software destinato a rappresentare il 40% del costo dei veicoli entro il 2030, Ampere ha scelto di mettere la tecnologia al centro della propria strategia. La forza software dell’azienda è rappresentata da 1.800 ingegneri, provenienti anche dall’acquisizione dei team Intel nel 2017.

Queste competenze saranno fondamentali per il lancio del primo Software Defined Vehicle europeo, previsto per il 2026. Ampere conferma così il suo impegno nello sviluppo di veicoli elettrici connessi e intelligenti, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Un passo verso il futuro della mobilità

L’apertura del Software Center di Sophia Antipolis consolida la posizione di Ampere come pioniere nell’innovazione del settore automobilistico. Questo nuovo polo rappresenta non solo un investimento infrastrutturale, ma anche un punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico europeo nel campo dei veicoli elettrici intelligenti.