Accordo strategico tra Ampere e STMicroelectronics: moduli al carburo di silicio per veicoli elettrici

Ampere, la divisione dedicata ai veicoli elettrici intelligenti del Gruppo Renault, e STMicroelectronics, leader globale nell'elettronica di potenza, hanno annunciato un accordo pluriennale

per lo sviluppo e la fornitura di moduli di potenza al carburo di silicio (SiC), destinati alla nuova generazione di veicoli elettrici. La collaborazione, che inizierà nel 2026, mira a ottimizzare le prestazioni dei motori elettrici e a rafforzare l’autonomia e l’efficienza energetica.

Un approccio integrato alla mobilità elettrica

Il progetto sfrutta le competenze combinate delle due aziende: da un lato, Ampere si concentra sul controllo della catena del valore dei veicoli elettrici; dall’altro, STMicroelectronics porta in dote un’esperienza consolidata nella progettazione di componenti elettronici avanzati. L’accordo include la fornitura di sistemi di potenza ottimizzati per le batterie da 400 volt e 800 volt, rendendo possibile una maggiore autonomia dei veicoli e tempi di ricarica più rapidi.

Secondo Philippe Brunet, Direttore Ingegneria Veicoli Elettrici e Meccanica di Ampere, “Quest’accordo è il risultato di un intenso lavoro con STMicroelectronics. Sfruttando le loro competenze, possiamo garantire l’efficienza dei motori elettrici e offrire ai clienti veicoli con performance superiori e tempi di ricarica ottimizzati.”

Un focus sulla tecnologia del carburo di silicio

I moduli al SiC sono essenziali per l’efficienza energetica dei veicoli elettrici: migliorano l’autonomia della batteria, ottimizzano la rigenerazione dell’energia e riducono i tempi di ricarica. Inoltre, permettono di gestire l’energia della batteria con maggiore precisione, contribuendo alla reattività e agilità del veicolo durante la guida.

L’architettura da 800 volt, in particolare, consente di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in soli 15 minuti o meno, un passo fondamentale per il futuro della mobilità elettrica e per rispondere alle crescenti esigenze di mercato.

Innovazione e sostenibilità come priorità

Anche Michael Anfang, Vicepresidente Esecutivo di STMicroelectronics per l'area EMEA, ha sottolineato l'importanza dell’accordo: “L’ottimizzazione dei nostri prodotti per soddisfare i requisiti di Ampere dimostra la nostra leadership nei semiconduttori per la mobilità sostenibile. Insieme, stiamo lavorando per ridurre l’impatto ambientale del settore automotive.”

Implicazioni economiche per il settore automotive

Questo accordo segna un ulteriore passo avanti verso la creazione di una supply chain verticale nel settore dell’elettrificazione, garantendo non solo qualità, ma anche stabilità nella fornitura di componenti critici. La collaborazione rappresenta un modello per altre partnership strategiche, evidenziando come il controllo diretto della filiera possa migliorare la competitività delle aziende automobilistiche europee.

Con questo accordo, Ampere e STMicroelectronics rafforzano il loro impegno verso una mobilità più sostenibile e competitiva, ponendo solide basi per la prossima generazione di veicoli elettrici. La sinergia tra competenze tecnologiche ed esperienza produttiva potrebbe diventare un punto di riferimento per l’industria automotive europea, contribuendo a consolidare la leadership delle due aziende in un mercato sempre più strategico.