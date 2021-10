Anche in Italia FORDLiive, l’innovativo sistema connesso e integrato, progettato con l’obiettivo di diminuire il numero di visite dal FordPartner, ridurre al minimo i tempi di fermo in assistenza e ottimizzare l’operatività dei veicoli commerciali.

Il sistema connette i clienti che utilizzano i veicoli commerciali Ford, la rete dei 60 Transit Center italiani e la casa automobilistica stessa, sfruttando i dati trasmessi in tempo reale (1) per ottimizzare in modo mirato la produttività di ogni singolo veicolo della flotta, riducendo fino al 60% (2) i tempi di inattività in assistenza.

FORDLiive segna il passaggio alla manutenzione e alla diagnostica predittiva: sarà possibile, infatti, pianificare e prenotare online gli interventi nel momento più opportuno per assicurare la massima efficienza, e ricevere un avviso quando è necessario intervenire per evitare un guasto.

Analizzando i dati del veicolo in tempo reale, FORDLiive fornisce ai clienti informazioni estremamente specifiche riguardo alla manutenzione. Coloro che possiedono fino a cinque veicoli ricevono gli avvisi tramite l’app FordPass Pro , mentre i responsabili di flotte più numerose vengono informati mediante una funzione dedicata allo stato dei veicoli, in Ford Telematics , disponibile anche gratuitamente nella versione Essentials.

I dati sullo stato dei veicoli vengono inviati automaticamente dal modem FordPass Connect (5), di serie sui modelli Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger e Fiesta Van prodotti da metà 2019.

Oltre ad aiutare i clienti nella pianificazione degli interventi nei momenti più opportuni, gli avvisi del servizio di diagnostica predittiva consentono di monitorare e gestire parametri come la durata residua dell’olio, i livelli di AdBlue e la pressione delle gomme, per ridurre la probabilità di tempi di fermo non previsti.

La funzione di manutenzione e diagnostica predittiva spiega in modo semplice, agli utenti dei veicoli, il significato di eventuali spie di allarme o messaggi attivi, oltre a specificare le potenziali conseguenze del problema e consigliare gli interventi di manutenzione più appropriati. Gli operatori vengono, inoltre, avvisati nell’eventualità di un richiamo del veicolo.

Un aspetto cruciale del nuovo programma è il FORDLiive Center, con esperti FORDLiive dedicati, il cui unico obiettivo è mantenere i clienti operativi, individuando e risolvendo rapidamente i problemi che si presentano.

Le squadre di tecnici attive in questi centri, appositamente creati per la riduzione dei tempi di fermo, utilizzano la piattaforma informatica UpTime Pro per ricevere in tempo reale i dati inviati dai Transit Center e monitorare ogni riparazione per garantire tempi operativi ottimali. Se il sistema rileva ritardi nelle riparazioni o molteplici interventi previsti per lo stesso veicolo, i FORDLiive Agent suggeriscono il modo migliore per identificare e risolvere l’eventuale problema il più rapidamente possibile.

I FORDLiive Agent sono gli occhi e le orecchie della casa automobilistica e hanno il compito di assicurarsi che le squadre di esperti Ford vengano coinvolte immediatamente per assistere il Transit Center in ogni modo, fornendo assistenza tecnica specifica o accelerando la consegna dei componenti necessari per riparare il veicolo.

L’Italia, insieme a Spagna, Portogallo e Francia, fa riferimento al FORDLiive Center di Valencia, in Spagna.

Il lancio di FORDLiive è il primo passo verso l’obiettivo a lungo termine dell’azienda: un’operatività del 100% per garantire ai Clienti dell’Ovale Blu la massima produttività.