ANCMA: "Pronti a fare la nostra parte per una declinazione concreta in Italia"

"Un plauso" e un "passo avanti molto importante". Sono le parole di Mariano Roman, presidente di Confindustria ANCMA, sull'a firma della Dichiarazione europea sul ciclismo da parte dei leader dell'UE.

Il documento, secondo Roman, contiene "indicazioni ed elementi strategici" che l'industria del ciclo porta avanti da tempo. L'auspicio è che questo porti a una "declinazione concreta" in Italia, dove il settore conta oltre 20.000 addetti e 250 imprese, per lo più PMI.

L'industria italiana del ciclo è pronta a fare la sua parte per cogliere le opportunità offerte dalla Dichiarazione europea.

Roman: "C'è un grande potenziale di crescita per la mobilità su due ruote in Italia, sia dal punto di vista sociale che economico. Siamo pronti a lavorare con il governo italiano per realizzare gli obiettivi ambiziosi contenuti nella Dichiarazione."