Andrea Pertica è il nuovo General Manager di Leasys Italia

Leasys, leader nel settore della mobilità e del noleggio a lungo termine, annuncia la nomina di Andrea Pertica come nuovo General Manager per il mercato italiano.

La società, nata dalla joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole, punta su una figura di grande esperienza per consolidare il proprio ruolo strategico in Italia, considerato un mercato chiave per il gruppo.

Andrea Pertica, laureato in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma e con un master in Management Accounting & Corporate Finance, porta con sé un percorso professionale ricco e diversificato. Dopo aver maturato competenze nel settore Finance, Commerciale e di Business Management, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in realtà di primo piano come FGA Capital, Leasys e FCA Bank.

Tra il 2017 e il 2021, ha avuto incarichi direttivi di livello europeo, tra cui quello di CEO per la business unit di Leasysdedicata al noleggio a breve termine. Più di recente, ha guidato il mercato italiano di Santander Renting come CEO, prima di tornare a Leasys per assumere questa nuova sfida.

Rolando D’Arco, CEO di Leasys Group, ha commentato: “Accogliamo Andrea con grande entusiasmo nel ruolo di General Manager Italia. Grazie all’esperienza e alle comprovate competenze, rappresenta una figura determinante, che saprà guidare il team italiano nel raggiungimento dei propri obiettivi. L’Italia è un mercato chiave per l’intero Gruppo Leasys e siamo certi che Andrea darà un importante contributo alla nostra crescita.”

Andrea Pertica, nel suo intervento, ha dichiarato: “È per me un onore tornare nel Gruppo Leasys e riabbracciare questo progetto, come sempre ambizioso. Sono certo di contare su un team di confermata esperienza e coeso, che sono orgoglioso di guidare nel raggiungimento di obiettivi importanti nel mercato italiano.”

La nomina di Andrea Pertica conferma l’impegno di Leasys nel rafforzare la propria leadership nel settore della mobilità sostenibile e innovativa, affidandosi a professionisti capaci di cogliere le sfide di un mercato in continua evoluzione.