Andrea Pontremoli alla guida di Motor Valley Development per il biennio 2025-2027

Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato di Dallara, è stato nominato Presidente di Motor Valley Developmentper il biennio 2025-2027.

L’elezione è avvenuta durante l’assemblea dei soci il 27 febbraio 2025, segnando un passaggio di testimone con Claudio Domenicali, CEO di Ducati, che ha guidato l’associazione dal 2019.

Motor Valley Development rappresenta il cuore pulsante dell’industria automobilistica e motociclistica italiana, riunendo brand iconici come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani, Dallara ed Energica. La rete conta 16.500 imprese attive nel settore automotive, 14 musei, 18 collezioni private, 11 piste da karting e 4 autodromi tra cui Imola, Misano, Modena e Varano de’ Melegari.

Insieme a Pontremoli, è stato riconfermato come vicepresidente Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Andrea Pontremoli, nel suo primo intervento da presidente, ha sottolineato il valore strategico della Motor Valley per il territorio e il settore automobilistico globale. "È per me un grande onore assumere questo ruolo. La Motor Valley rappresenta la passione e l’innovazione del nostro territorio. Il mio impegno sarà quello di valorizzare questo patrimonio, guardando al futuro con la determinazione che ha sempre caratterizzato le aziende del nostro distretto. Continueremo a rendere la Motor Valley un punto di riferimento mondiale per l’industria delle due e quattro ruote, investendo in tecnologia, formazione e turismo.”

Claudio Domenicali, dopo sei anni alla guida dell’associazione, ha commentato con orgoglio il lavoro svolto: "Essere Presidente di Motor Valley Development è stato un privilegio. Questo territorio è unico al mondo, non solo per il suo valore industriale, ma anche per il turismo, la cultura e la formazione. Sono certo che Andrea, con la sua esperienza e passione, guiderà la Motor Valley verso nuovi traguardi.”

Un polo d’eccellenza globale per l’innovazione tecnologica e la formazione

Negli ultimi anni, la Motor Valley ha rafforzato la sua posizione come polo di innovazione grazie a Motor Valley Accelerator, il primo acceleratore italiano dedicato al settore automotive, nato dalla collaborazione tra CDP Venture Capital Sgr, UniCredit e Fondazione Modena.

Un altro tassello fondamentale della crescita del territorio è rappresentato da MUNER - Motorvehicle University of Emilia-Romagna, di cui Andrea Pontremoli è presidente. Fondata nel 2017, l’università è nata dalla sinergia tra le case automobilistiche locali e le università di Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia. Oggi offre corsi avanzati in ingegneria automobilistica, veicoli elettrici e guida autonoma, formando oltre 700 studenti internazionali destinati a diventare i futuri leader del settore.

Motor Valley: sinergia tra innovazione, tecnologia e turismo

La nomina di Andrea Pontremoli conferma la volontà di Motor Valley Development di continuare a puntare su tre pilastri strategici:

Innovazione tecnologica, con lo sviluppo di veicoli elettrici e sistemi avanzati per la mobilità del futuro.

Formazione e ricerca, per attrarre talenti e creare nuove competenze nel settore automotive.

Turismo e valorizzazione del territorio, con eventi internazionali che celebrano il patrimonio motoristico emiliano-romagnolo.

Con la sua esperienza alla guida di Dallara e il suo impegno nel campo dell’innovazione e della formazione, Andrea Pontremoli è pronto a spingere sull’acceleratore per consolidare Motor Valley come punto di riferimento mondiale dell’automotive.