Anne Abboud alla guida di Stellantis Pro One: nuove strategie per il settore dei veicoli commerciali

Stellantis ha ufficializzato un importante cambio ai vertici della sua divisione veicoli commerciali: Anne Abboud assume la guida di Stellantis Pro One,

una nomina strategica che segna una nuova fase per il settore all'interno del colosso automobilistico. Con una lunga esperienza nel settore commerciale, Abboud ha guidato la rete di vendita diretta del Gruppo PSA dal 2018 al 2023, contribuendo poi all’evoluzione dell’ente Stellantis Pro One come responsabile vendite dal marzo 2023.

Un mercato in crescita e un asset strategico per Stellantis

Il comparto dei veicoli commerciali rappresenta un pilastro fondamentale per Stellantis, che domina il mercato in Europa, Medio Oriente e Sud America. L'azienda punta a rafforzare ulteriormente la propria leadership attraverso una strategia mirata all'innovazione, all'elettrificazione e a una maggiore attenzione alle esigenze dei clienti professionali. La nomina di Anne Abboud conferma la volontà del gruppo di accelerare lo sviluppo della divisione Pro One e di consolidare il rapporto con le reti di concessionari e partner specializzati.

Le dichiarazioni di Jean-Philippe Imparato e Anne Abboud

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata, ha espresso piena fiducia nelle competenze di Anne Abboud: “Dò il benvenuto ad Anne nella sua nuova posizione ed esprimo la mia piena fiducia nella sua competenza ed esperienza. Credo fermamente che Anne, insieme a tutto il nostro team, continuerà a far crescere i nostri marchi e a garantire la massima soddisfazione per i nostri clienti professionali.”

Dal canto suo, Abboud ha manifestato il suo forte legame con il settore dei veicoli commerciali e la determinazione a portare avanti il lavoro svolto dal suo predecessore, Xavier Peugeot:

“Nel settore dei veicoli commerciali, quando ti innamori, resti innamorato. Questo è quello che mi è successo 25 anni fa. Questo è ciò che viene condiviso con ogni membro del team di Pro One. Insieme, con le reti dei concessionari e convertitori, continueremo a far crescere i nostri marchi. Vorrei ringraziare Xavier Peugeot per aver creato la nostra Business Unit Stellantis Pro One e Jean-Philippe Imparato per avermi affidato questa importante responsabilità.”

Le sfide e le prospettive future

L’evoluzione del settore dei veicoli commerciali impone sfide sempre più complesse, dalla transizione all’elettrico fino alla digitalizzazione dei servizi e alla gestione delle flotte aziendali. Stellantis Pro One sta già investendo in nuove tecnologie per rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione e per rafforzare la propria competitività globale.

Con la guida di Anne Abboud, Stellantis punta a un approccio più dinamico e orientato alle soluzioni per i professionisti, confermando il proprio impegno nell’innovazione e nella sostenibilità.

La nomina di Anne Abboud alla guida di Stellantis Pro One segna un nuovo capitolo per il settore dei veicoli commerciali del gruppo. Con un’esperienza solida e una visione strategica chiara, la nuova responsabile è pronta a consolidare la leadership del brand e a traghettarlo verso un futuro sempre più innovativo e sostenibile. Un percorso ambizioso che avrà un impatto significativo sul mercato automotive nei prossimi anni.