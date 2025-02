Assistenza post vendita: 1 italiano su 2 sceglie le officine indipendenti rispetto alla rete ufficiale

La manutenzione post vendita è un fattore chiave nella scelta di un’auto per gli italiani. A confermarlo è la recente instant survey "Il valore del post-vendita", condotta da Areté,

azienda specializzata in consulenza strategica, che ha analizzato le abitudini e le preferenze degli automobilisti in tema di assistenza e gestione della vettura.

L’importanza del post vendita per gli italiani

Dalla ricerca emerge che il 97% degli automobilisti considera fondamentale effettuare il tagliando alle scadenze previste per garantire la longevità e l’efficienza del veicolo. Tuttavia, solo il 59% si affida alla rete ufficiale per questo servizio, mentre per le riparazioni tecniche la percentuale scende al 46%.

Il motivo? La convenienza economica. Ben 47% degli intervistati dichiara di rivolgersi alle officine indipendenti per risparmiare sui costi di manutenzione, nonostante il servizio delle concessionarie ufficiali sia considerato più affidabile.

Chi si rivolge alle officine ufficiali e chi no?

Secondo l’indagine, il 41% degli italiani non ha intenzione di acquistare una nuova auto nei prossimi due anni, mentre il 56% ha scelto l'attuale vettura in base al rapporto qualità/prezzo. La soddisfazione per i servizi post vendita risulta comunque alta: quasi 9 automobilisti su 10 si dichiarano contenti dei tempi di prenotazione e di esecuzione dei tagliandi.

Coloro che scelgono le officine ufficiali lo fanno principalmente per una questione di affidabilità e competenza tecnica, mentre chi opta per le strutture indipendenti punta soprattutto sul fattore economico. Inoltre, il 39% dei clienti preferisce non aspettare in officina durante il tagliando, affidandosi ai servizi di riconsegna dell’auto.

I brand più affidabili nel post vendita

Dal sondaggio emergono anche le preferenze sui marchi automobilistici più affidabili per il servizio post vendita: le case tedesche e le officine FIAT risultano le più apprezzate dagli automobilisti italiani.

Massimo Ghenzer, Presidente di Areté, commenta: “Questa indagine fotografa un momento cruciale per il settore automotive. Il post vendita è una fase strategica per concessionari e Case automobilistiche, ma oggi intercetta solo metà delle vetture vendute. Per migliorare la penetrazione della rete ufficiale, è necessario offrire servizi sempre più personalizzati e in grado di rispondere alle reali esigenze dei clienti”.

Verso un’assistenza sempre più personalizzata

I dati evidenziano che le officine indipendenti guadagnano terreno grazie a prezzi più competitivi, ma la fiducia nelle concessionarie ufficiali rimane alta. Il futuro dell’assistenza post vendita potrebbe passare da un mix tra convenienza e servizi su misura, capaci di fidelizzare il cliente e migliorare la customer experience nel lungo termine.