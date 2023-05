Aston Martin intensifica la strategia di sostenibilità Racing. Green.

A un anno dall'annuncio dell'ambiziosa strategia di sostenibilità Racing. Green.,

Aston Martin compie oggi un altro passo in avanti per diventare un'azienda extralusso sostenibile e leader a livello mondiale, rendendo gli stabilimenti produttivi di Gaydon e St. Athan a zero emissioni.

Come illustrato nel suo nuovo rapporto sulla sostenibilità, Aston Martin ha continuato a fare progressi nella riduzione del suo impatto ambientale, adottando iniziative a livello aziendale per ridurre le emissioni di CO 2 derivate dai suoi processi di produzione e dalla più ampia catena di fornitura.

Inoltre, il programma Racing. Green. si estende ora alla compensazione delle emissioni Scope 1 e Scope 2 attraverso progetti verificati Gold Standard di grande impatto nella lotta al cambiamento climatico, segnando un passo in avanti fondamentale nel percorso di Aston Martin verso il raggiungimento della certificazione PAS 2060 entro la fine del 2023 e la gestione di strutture produttive a zero emissioni entro il 2030.